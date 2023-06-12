Пільги для бізнесу: понад 340 тисяч бізнесів в Україні все ще користуються податковими пільгами

340 тисяч бізнесів все ще використовують пільгове оподаткування. Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

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Хто користується пільгами

Серед топ-100 компаній за обігом за результатами 2022 року дві залишаються на пільговому оподаткуванні: це ТОВ «Фора» та ТОВ «Вигідна покупка» (мультимаркет «Аврора»).

Якщо законопроєкт № 8401 буде ухвалено у другому читанні, вже з липня пільга буде припинена, а компанії та ФОП будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Також повернуться штрафи за роботу без касових апаратів/РРО.

Наразі, окрім очевидного повернення законодавства до стану до великого вторгнення, для бізнесу існують такі ризики, як повернення ФОП партнерів до 2-ї групи або ж перехід на загальну систему оподаткування компаній/ФОП, створених під час дії пільг. Аби не наражатися на штрафи та додаткові податкові зобов’язання, варто перевіряти групу єдиного податку всіх контрагентів.

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Попри вимоги 835 постанови та рекомендації Верховної Ради, навіть за рік від початку великої війни ДПС залишається найзакритішим розпорядником даних.

Наразі Податкова служба відмовляється відкрити дані про платників єдиного податку, аргументуючи це безпекою підприємців з тимчасово окупованих територій.

Водночас реєстр доступний в кабінеті Податкової — та, відтепер, в більш зручному форматі в Опендатабот. Відправляйте чат-боту код компанії або ідентифікаційний код ФОП, аби дізнатись про систему оподаткування свого контрагента.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни у квітні 2022 року держава створила податкову пільгою, знизивши розмір єдиного податку до 2%. Тоді можливістю скористалися понад 185 тисяч компаній та 40 тисяч ФОПів.