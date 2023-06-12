На аукціонах ОВДП (держоблігації) 13 червня Міністерство фінансів пропонуватиме 3 випуски у гривні. Про це йдеться в даних міністерства.
Аукціони ОВДП 13 червня: що пропонуватиме Мінфін
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Що пропонуватиме Мінфін
Облігації в гривні мають терміни обігу 378, 581 та 980 днів.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Нагадаємо
На аукціоні 6 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 4,78 млрд грн, що на 6,51 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 11,29 млрд грн.
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