Аукціони ОВДП 13 червня: що пропонуватиме Мінфін

На аукціонах ОВДП (держоблігації) 13 червня Міністерство фінансів пропонуватиме 3 випуски у гривні. Про це йдеться в даних міністерства.

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Що пропонуватиме Мінфін

Облігації в гривні мають терміни обігу 378, 581 та 980 днів.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Нагадаємо

На аукціоні 6 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 4,78 млрд грн, що на 6,51 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 11,29 млрд грн.