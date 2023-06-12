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12 червня 2023, 9:01 Читать на русском

В Києві придатні до використання лише 65% укриттів — КМДА

У Києві комісія завершила проведення позапланової перевірки захисних споруд. Загалом міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували усі 4655 укриттів та сховищ. Про це йдеться у повідомленні КМДА.

У Києві комісія завершила проведення позапланової перевірки захисних споруд.

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Що з укриттями

Придатними є 3041 об'єкт, тобто 65%, ще 973 (21%) — можуть бути укриттями за умови належного облаштування.

Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття, — 641 (14%).

«Ми отримали від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України фінальні результати перевірки, що тривала 10 днів: 65% укриттів визначені придатними до використання, при цьому 15% — взагалі без жодних зауважень. Ці укриття мають необхідне обладнання і устаткування — від примусової вентиляції і санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги. Наголошую, всі 65% або 3041 укриття кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги і будь-які маніпуляції та викривлені факти з цього приводу лише дезорієнтують людей. Бо деякі урядовці маніпулюють цифрами, заявляючи про нібито лише 15% придатних укриттів», — повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він додав, що ситуація з непридатними укриттями та укриттями, що потребують облаштування, в розрізі сфер управління виглядає наступним чином: 851 об'єкт (53%) — відносяться до сфери управління районних у місті Києві державних адміністрацій, 575 об'єктів (35%) — відносяться до приватної форми власності, 170 об'єктів (11%) — відносяться до державної сфери управління, 18 об'єктів (1%) — відносяться до сфери управління КМДА.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 червня 2023, 9:05
#
На остальные 35% надо ещё 1,2 млрд.
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0
yarg
yarg
12 червня 2023, 9:09
#
Скорее всего больше.
не верю я что укрытие можно сделать за 30 штук баксов — цену недорогой машинки.
разве что помыть-покрасить. А если реальный ремонт нужен — это намного дороже.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
12 червня 2023, 9:31
#
Укрытия — это цокольные технические этажи или подвальные помещения
в жилых, офисных или производственных зданиях и они уже существуют.

Только их надо обустроить — прибрать мусор, возможно где-то подкрасить
стены, что-бы не «пылили», разобраться с электропроводкой и вечно
текущими коммуникациями, организовать места для размещения людей,
например, установить деревянные лавки, баклажки с водой и т.д…

Для этого даже миллионное финансирование не нужно — было бы желание
поработать пару дней за спасибо…
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 червня 2023, 9:54
#
Это бомбоубежища,а не бункеры для долговременного проживания.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 червня 2023, 9:14
#
За 473 дня войны киевским властям от городских до районных
было всё недосуг обустроить существующие укрытия…
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
12 червня 2023, 9:33
#
Все разворовано.
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
12 червня 2023, 9:33
#
В Одесі в результаті атаки дронів в ніч на 10 червня від вибухової хвилі постраждало 290 квартир у 11 будинках.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 червня 2023, 9:56
#
В результате сбитой ракеты над жилыми кварталами
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