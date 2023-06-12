В Києві придатні до використання лише 65% укриттів — КМДА

У Києві комісія завершила проведення позапланової перевірки захисних споруд. Загалом міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували усі 4655 укриттів та сховищ. Про це йдеться у повідомленні КМДА.

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Що з укриттями

Придатними є 3041 об'єкт, тобто 65%, ще 973 (21%) — можуть бути укриттями за умови належного облаштування.

Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття, — 641 (14%).

«Ми отримали від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України фінальні результати перевірки, що тривала 10 днів: 65% укриттів визначені придатними до використання, при цьому 15% — взагалі без жодних зауважень. Ці укриття мають необхідне обладнання і устаткування — від примусової вентиляції і санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги. Наголошую, всі 65% або 3041 укриття кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги і будь-які маніпуляції та викривлені факти з цього приводу лише дезорієнтують людей. Бо деякі урядовці маніпулюють цифрами, заявляючи про нібито лише 15% придатних укриттів», — повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він додав, що ситуація з непридатними укриттями та укриттями, що потребують облаштування, в розрізі сфер управління виглядає наступним чином: 851 об'єкт (53%) — відносяться до сфери управління районних у місті Києві державних адміністрацій, 575 об'єктів (35%) — відносяться до приватної форми власності, 170 об'єктів (11%) — відносяться до державної сфери управління, 18 об'єктів (1%) — відносяться до сфери управління КМДА.