З 27 червня криптовалютна платформа онлайн-брокера Robinhood припинить підтримку криптовалют Cardano (ADA), Polygon (MATIC) та Solana (SOL), пише Forklog.
Robinhood припинить підтримку Cardano, Polygon та Solana
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
Після зазначеної дати відповідні активи користувачів автоматично конвертуються у фіат.
До 27 червня власники можуть купувати, продавати, зберігати та перекладати ADA, MATIC та SOL.
«Жодні інші монети не зачіплять, і ваша криптовалюта на Robinhood, як і раніше, у безпеці», — йдеться у заяві служби підтримки.
В чому причина
У компанії не пояснили причин рішення. 5 червня SEC подала до суду на біткоін-біржу Binance та її CEO Чанпен Чжао, наступного дня регулятор висунув претензії до Coinbase. В обох випадках відомство віднесло ADA, MATIC та SOL до активів із ознаками цінних паперів.
Під час слухань у Конгресі США 6 червня директор Robinhood з комплаєнсу Ден Галлахер визнав, що платформа стежить за активністю Комісії щодо можливого делістингу будь-яких активів.
«Ми активно вивчаємо аналіз SEC, щоб зрозуміти, які дії слід зробити в цьому відношенні за необхідності», — заявив він.
Robinhood Crypto також підтримує BTC, ETH, LTC, ETC, BSV, BCH, DOGE, SHIB, COMP, LINK, UNI, AVAX, XLM, USDC, XTZ та AAVE. Ці монети у позовах SEC не фігурують.
Коментарі