Robinhood припинить підтримку Cardano, Polygon та Solana

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Деталі

Після зазначеної дати відповідні активи користувачів автоматично конвертуються у фіат.

До 27 червня власники можуть купувати, продавати, зберігати та перекладати ADA, MATIC та SOL.

«Жодні інші монети не зачіплять, і ваша криптовалюта на Robinhood, як і раніше, у безпеці», — йдеться у заяві служби підтримки.

В чому причина

У компанії не пояснили причин рішення. 5 червня SEC подала до суду на біткоін-біржу Binance та її CEO Чанпен Чжао, наступного дня регулятор висунув претензії до Coinbase. В обох випадках відомство віднесло ADA, MATIC та SOL до активів із ознаками цінних паперів.

Під час слухань у Конгресі США 6 червня директор Robinhood з комплаєнсу Ден Галлахер визнав, що платформа стежить за активністю Комісії щодо можливого делістингу будь-яких активів.

«Ми активно вивчаємо аналіз SEC, щоб зрозуміти, які дії слід зробити в цьому відношенні за необхідності», — заявив він.

Robinhood Crypto також підтримує BTC, ETH, LTC, ETC, BSV, BCH, DOGE, SHIB, COMP, LINK, UNI, AVAX, XLM, USDC, XTZ та AAVE. Ці монети у позовах SEC не фігурують.