Переселенцям спростили умови погашення споживчих кредитів

10 червня Верховна Рада схвалила у другому читанні урядові законопроєкти № 9051 і № 9052 . Вони спрощують умови погашення окремих видів споживчих кредитів для ВПО й осіб, що проживають на пошкоджених війною територіях. Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вимоги до позичальників

Так, на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього буде запроваджено механізм обов’язкової реструктуризації. Він діятиме за таких умов:

якщо державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім'ї;

якщо споживач є батьком чи матір'ю багатодітної сім'ї, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг;

якщо споживач або член його сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни і сукупний розмір доходу споживача та членів його сім'ї не перевищує двох мінімальних заробітних плат.

Позичальники повинні постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії чи ТОТ, не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.

Законопроєкт №9051 також встановлює заборону вимагати прострочену заборгованість кредитору та колекторській компанії на період воєнного стану і протягом 30 днів після його закінчення.

Відповідно до законопроєкту №9052, доходи позичальників, отримані внаслідок проведеної реструктуризації, звільняються від оподаткування.