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11 червня 2023, 11:27 Читать на русском

Переселенцям спростили умови погашення споживчих кредитів

10 червня Верховна Рада схвалила у другому читанні урядові законопроєкти №9051 і №9052. Вони спрощують умови погашення окремих видів споживчих кредитів для ВПО й осіб, що проживають на пошкоджених війною територіях. Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

10 червня Верховна Рада схвалила у другому читанні урядові законопроєкти №9051 і №9052.

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Вимоги до позичальників

Так, на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього буде запроваджено механізм обов’язкової реструктуризації. Він діятиме за таких умов:

  • якщо державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім'ї;
  • якщо споживач є батьком чи матір'ю багатодітної сім'ї, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг;
  • якщо споживач або член його сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни і сукупний розмір доходу споживача та членів його сім'ї не перевищує двох мінімальних заробітних плат.

Позичальники повинні постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії чи ТОТ, не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.

Законопроєкт №9051 також встановлює заборону вимагати прострочену заборгованість кредитору та колекторській компанії на період воєнного стану і протягом 30 днів після його закінчення.

Відповідно до законопроєкту №9052, доходи позичальників, отримані внаслідок проведеної реструктуризації, звільняються від оподаткування.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 червня 2023, 12:07
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Приложение сенс перестало работать. ???
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Rubi0
Rubi0
11 червня 2023, 15:37
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В общем если отец многодетной семьи нашел работу на минималку в 6000, то Слуги Народа считают что этой суммы достаточно чтоб оплачивать аренду жилья на новом месте, коммуналку, еду на всю семью, закрывать потребности в базовых вещах( посуда вещи одежда) которых они лишились и еще впридачу банк вправе начислять и пеню и штрафы… браво
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