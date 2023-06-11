Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 9315 про заборону продажу цигарок у Duty Free. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Рада ухвалила за основу законопроєкт про заборону продажу цигарок у Duty Free
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Що відомо
«За» законопроєкт в першому читанні проголосувало 237 народних депутати.
«Думаю пару мільярдів до бюджету це рішення точно має принести коли реалізуємо в цілому», — додав Железняк.
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Документ пропонує заборонити на час дії воєнного стану поміщення і продаж в магазинах безмитної торгівлі (дьюті-фрі) вироблених в Україні тютюнових виробів. А також заборонити на час воєнного стану продажу магазинами безмитної торгівлі більше 2 пачок на один чек.
Також документом пропонується провести інвентаризацію залишків тютюнових виробів призначених для поміщення в дьюті фрі.
Раніше ТСК Верховної Ради встановила, що торік 15 магазинів безмитної торгівлі нібито продали 20 млн пачок сигарет. Насправді багато цигарок не доїжджають до магазинів дьюті-фрі, їх продають на сторону без сплати необхідних податків.
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