Рада ухвалила за основу законопроєкт про заборону продажу цигарок у Duty Free

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 9315 про заборону продажу цигарок у Duty Free. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram .

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Що відомо

«За» законопроєкт в першому читанні проголосувало 237 народних депутати.

«Думаю пару мільярдів до бюджету це рішення точно має принести коли реалізуємо в цілому», — додав Железняк.

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Документ пропонує заборонити на час дії воєнного стану поміщення і продаж в магазинах безмитної торгівлі (дьюті-фрі) вироблених в Україні тютюнових виробів. А також заборонити на час воєнного стану продажу магазинами безмитної торгівлі більше 2 пачок на один чек.

Також документом пропонується провести інвентаризацію залишків тютюнових виробів призначених для поміщення в дьюті фрі.

Раніше ТСК Верховної Ради встановила, що торік 15 магазинів безмитної торгівлі нібито продали 20 млн пачок сигарет. Насправді багато цигарок не доїжджають до магазинів дьюті-фрі, їх продають на сторону без сплати необхідних податків.