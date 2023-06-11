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11 червня 2023, 10:16 Читать на русском

Рада ухвалила за основу законопроєкт про заборону продажу цигарок у Duty Free

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 9315 про заборону продажу цигарок у Duty Free. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 9315 про заборону продажу цигарок у Duty Free.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«За» законопроєкт в першому читанні проголосувало 237 народних депутати.

«Думаю пару мільярдів до бюджету це рішення точно має принести коли реалізуємо в цілому», — додав Железняк.

Читайте: Продаж цигарок в duty-free хочуть обмежити. В Раді з'явився законопроєкт

Документ пропонує заборонити на час дії воєнного стану поміщення і продаж в магазинах безмитної торгівлі (дьюті-фрі) вироблених в Україні тютюнових виробів. А також заборонити на час воєнного стану продажу магазинами безмитної торгівлі більше 2 пачок на один чек.

Також документом пропонується провести інвентаризацію залишків тютюнових виробів призначених для поміщення в дьюті фрі.

Раніше ТСК Верховної Ради встановила, що торік 15 магазинів безмитної торгівлі нібито продали 20 млн пачок сигарет. Насправді багато цигарок не доїжджають до магазинів дьюті-фрі, їх продають на сторону без сплати необхідних податків.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Vlad UKR
Vlad UKR
11 червня 2023, 15:16
#
Этот закон для Депутатов с свободным выездом за рубеж? Какое достижение Рады) Все только для людей ,,, для своих людей )
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