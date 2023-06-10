В Україні зловмисники виманили 2 мільйони в онлайн-продавців

Зловмисники привласнили близько 2 млн грн в онлайн-продавців, видаючи себе за покупців товарів. Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

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Зловмисники використовували фішингові посилання для отримання даних банківських карток громадян і надалі привласнювали гроші з їхніх рахунків.

Організатор, 23-річний громадянин України, залучив до протиправної діяльності ще вісьмох громадян. Чоловік створив сайт та спільноту в Telegram, де надавалися інструкції та фішингові посилання для учасників шахрайської схеми.

Як працювала схема

Зловмисники в месенджерах розсилали фішингові посилання продавцям товарів, яких підшукували на майданчиках оголошень. Людей запевняли, що надсилають посилання для оформлення послуги доставки, просили вказати дані карток нібито для отримання грошей за проданий товар.

Дані, введені на шахрайських ресурсах, автоматично ставали відомі зловмисникам.

Організатор схеми здійснював компрометацію карток клієнтів банку та за допомогою платіжних систем «виводив» гроші потерпілих на підконтрольні рахунки.

Обшуки

За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, телефони, «чорнові» записи, банківські карти та SIM-картки.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Шістьом членам організованої групи оголошено підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Харківської обласної прокуратури.