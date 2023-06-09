Венеційська комісія рекомендувала відкласти запуск закону про олігархів — Мін’юст

Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська з Венеції після засідання комісії.

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«Тому, що війна істотно змінює баланс сил в Україні: істотно зменшує вплив олігархів. І це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни», — заявив Малюська.

Він додав, що вкрай складно належним чином оцінити вплив закону на політичну та правову систему. Тому, Венеційська комісія рекомендує почекати з імплементацією, допоки закінчиться війна.

Міністр юстиції нагадав, що імплементація закону про олігархів відповідно до висновку Венеційської комісії - це одна з умов для початку перемовин про вступ України до ЄС.

Нагадаємо

У березні Кабмін відклав строки виконання низки положень закону «про олігархів». Зокрема, передбачалося, що РНБО спільно з Мінцифри мали забезпечити розроблення та функціонування реєстру олігархів до квітня 2022 року. В оновленому плані запуск реєстру має розпочатися «через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії».