Рада керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) визнала необхідність додаткової підтримки акціонерів для роботи банку в Україні, яка активізувалася після російського вторгнення у лютому 2022 року, та оцінює її у 3−5 млрд євро. Про це повідомили в банку за підсумками щорічного засідання, яке відбулося у Самарканді (Узбекистан), передає Інтерфакс-Україна.
ЄБРР просить про докапіталізацію на 3-5 мільярдів євро для підтримки України
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«Пропозиція від Ради директорів щодо обсягу підтримки ЄБРР для України та потенційного збільшення сплаченого капіталу буде передана Раді керуючих для ухвалення остаточного рішення до кінця 2023 року», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Рада керуючих вважає сплачений капітал найбільш дієвим, ефективним та справедливо розподіленим інструментом для надання подальшої підтримки.
«Збільшення капіталу на 3−5 млрд євро дозволить здійснювати інвестиції такого характеру та масштабу без необхідності систематичного розподілу ризиків донорів у 2024 році», — наголосили в ЄБРР.
За словами президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо, таке рішення відображає зобов'язання акціонерів банку підтримувати Україну, а також їхню довіру до банку у виконанні цієї ролі підтримки в Україні як під час війни, так і наступної післявоєнної реконструкції.
У разі схвалення збільшення капіталу стане третім випадком, коли акціонери банку погодяться збільшити його капітальну базу.
Акціонерами ЄБРР є 71 країна, а також ЄС та Європейський інвестбанк.
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