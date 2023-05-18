ЄБРР просить про докапіталізацію на 3-5 мільярдів євро для підтримки України

Рада керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) визнала необхідність додаткової підтримки акціонерів для роботи банку в Україні, яка активізувалася після російського вторгнення у лютому 2022 року, та оцінює її у 3−5 млрд євро . Про це повідомили в банку за підсумками щорічного засідання, яке відбулося у Самарканді (Узбекистан), передає Інтерфакс-Україна.

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«Пропозиція від Ради директорів щодо обсягу підтримки ЄБРР для України та потенційного збільшення сплаченого капіталу буде передана Раді керуючих для ухвалення остаточного рішення до кінця 2023 року», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що Рада керуючих вважає сплачений капітал найбільш дієвим, ефективним та справедливо розподіленим інструментом для надання подальшої підтримки.



«Збільшення капіталу на 3−5 млрд євро дозволить здійснювати інвестиції такого характеру та масштабу без необхідності систематичного розподілу ризиків донорів у 2024 році», — наголосили в ЄБРР.



За словами президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо, таке рішення відображає зобов'язання акціонерів банку підтримувати Україну, а також їхню довіру до банку у виконанні цієї ролі підтримки в Україні як під час війни, так і наступної післявоєнної реконструкції.



У разі схвалення збільшення капіталу стане третім випадком, коли акціонери банку погодяться збільшити його капітальну базу.

Акціонерами ЄБРР є 71 країна, а також ЄС та Європейський інвестбанк.

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