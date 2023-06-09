В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь»

Сьогодні, 9 червня, в застосунку «Дія» з’явилась нова облігація «Сімферополь». Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Деталі

Дата виплати — 15 січня 2025 року;

Ставка — 19,5%.

Як придбати облігації в «Дії»

Придбати облігації можна за кілька кліків у застосунку «Дія». Для цього:

зайдіть у «Дію»; на головному екрані клікніть на Військові облігації; виберіть облігацію, партнера й кількість; підпишіть та оплатіть будь-якою карткою; облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.

«Після закінчення терміну вам повернеться вартість облігації + відсоток. Так українці вже отримали 6,6 млн гривень прибутку за погашені облігації», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що на аукціоні 6 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 4,78 млрд грн.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.