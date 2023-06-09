Сьогодні, 9 червня, в застосунку «Дія» з’явилась нова облігація «Сімферополь». Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь»
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
- Дата виплати — 15 січня 2025 року;
- Ставка — 19,5%.
Як придбати облігації в «Дії»
Придбати облігації можна за кілька кліків у застосунку «Дія». Для цього:
- зайдіть у «Дію»;
- на головному екрані клікніть на Військові облігації;
- виберіть облігацію, партнера й кількість;
- підпишіть та оплатіть будь-якою карткою;
- облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.
«Після закінчення терміну вам повернеться вартість облігації + відсоток. Так українці вже отримали 6,6 млн гривень прибутку за погашені облігації», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що на аукціоні 6 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 4,78 млрд грн.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділити більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1