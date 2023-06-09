Курс валют на 9 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У п'ятницю, 9 червня, курс долара на готівковому ринку купівлі не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу подорожчало на 15 копійок.

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 3 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро додав 2 копійки у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,30 грн. Євро купують за 39,75 грн, а продають за 40,40 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,15−37,25, євро — 40,11−40,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,42−39,80 грн/євро.

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