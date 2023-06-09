Binance US призупиняє виведення коштів у доларах, Чанпен Чжао отримав повістку до суду: що нового на ринку криптовалют

Binance US призупиняє виведення коштів у доларах

Binance.US, платформа для торгівлі криптовалютами, створена главою Binance Чанпен Чжао для обслуговування клієнтів із США, заявила у п'ятницю, що призупинила депозити в доларах США, щоб захистити клієнтів на тлі посилення тиску з боку регулюючих органів.

Binance.US повідомила своїх користувачів про майбутнє призупинення каналів виведення фіатних грошей у своїх банківських партнерів вже 13 червня.

Рішення компанії було ухвалено після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) у понеділок подала до суду на Binance entities та Zhao у понеділок за передбачувані незареєстровані пропозиції та продажі цінних паперів.

Біржа зазначила, що торгівля, розміщення ставок, депозити та зняття коштів у криптовалютах залишаються повністю працездатними.

Американська платформа заявила, що вона також виключить торгові пари в доларах США з наступного тижня, але продовжить підтримувати кілька стабільних монет.

Coinbase відмовилася закривати стейкінг та проводити делістинг криптовалют, які SEC вважають цінними паперами

Глава криптобіржі Coinbase Брайан Армстронг заявив, що до ухвалення будь-якого судового рішення платформа працюватиме у звичайному режимі, пропонуючи послуги стекінгу та торгівлю токенами, які Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) вважає цінними паперами.

Він додав, що Coinbase періодично проводить делістинг токенів, але це відбувається «в рамках звичайного процесу стандарту лістингу».

6 червня SEC подала до суду на Coinbase, стверджуючи, що щонайменше 13 представлених на платформі токенів є цінними паперами. Серед них: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) та Filecoin (FIL).

Глава Binance отримав повістку до суду і має відповісти за нею протягом 21 дня

Генеральний директор найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао отримав повістку до суду за позовом від Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Сам бізнесмен запевняє, що йому немає потреби з'являтися до суду особисто.

Порядок денний був направлений окружним судом Вашингтона і доставлений за адресою проживання Чжао на Мальті. Цікаво, що Binance не має ліцензії для роботи на Мальті і штаб-квартири в цій країні компанія теж не має - вона зареєстрована на Кайманових островах.

Американське законодавство зобов'язує директора Binance відповісти на порядок денний протягом 21 дня — інакше вимоги позивача будуть виконані автоматично. Проте особисто до суду він може не бути.

Найбільший банк Австралії CBA заборонив відправку коштів на криптобіржі

Австралійський банк Commonwealth Bank запровадив обмеження на грошові перекази криптовалютним біржам.

Банк тепер утримуватиме до 24 годин або зовсім відхилятиме запити на перекази коштів на реквізити «певних криптовалютних бірж». Які торгові майданчики потрапили під обмеження, не уточнюється.

У майбутньому фінансовий гігант також запровадить місячний ліміт на переведення до $10 000 на реквізити криптобірж.

У Commonwealth Bank стверджують, що обмеження пов'язані зі зростанням шахрайської активності, а також інтересом клієнтів банку до ринку криптовалют.