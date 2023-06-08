Маск готовий до розширення бізнесу у КНР

Гендиректор Tesla Ілон Маск повідомив главі китайського МЗС, що його компанія готова до розширення масштабів діяльності на території цієї держави, повідомляє LBLV . Ще в міністерстві зазначили, що підприємець висловився проти роз'єднання китайської та американської економічних систем, оскільки їхні інтереси тісно переплетені.

Маск зустрівся з главою міністерства за кілька годин після прибуття до столиці Піднебесної з візитом, який заздалегідь не анонсувався. За 3 останні роки бізнесмен прилетів до Піднебесної вперше. Під час свого візиту до цієї країни Маск мав намір провести низку зустрічей із чиновниками високого рангу, обговоривши з ними шанхайську фабрику Tesla.

Компанія не надала коментарів щодо поїздки свого керівника, маршруту, яким він пересувався в Китаї, а також заяв, що приписуються йому. У той же час аналітики зазначають, що Маск прибув до КНР саме тоді, коли автовиробник опинився у скрутному становищі. Зараз Tesla змушена боротися зі все більш потужними суперниками на внутрішньому китайському ринку. Крім того, щодо перспектив збільшення заводу компанії у КНР зберігається невизначеність.

Tesla хоче збудувати в Китаї ще одну фабрику

Сьогодні Піднебесна посідає для компанії Маска друге місце серед найбільших ринків, поступаючись лише Сполученим Штатам. Крім того, шанхайська фабрика — це зараз найбільше підприємство компанії Маска. Зараз ринкові гравці мають певні сумніви щодо можливості нарощування випуску електрокарів у КНР, а також масштабів цього збільшення.

Ще одним важливим питанням є можливість видачі китайськими регуляторами дозволу на впровадження розширеної системи підтримки водія для автомобілів Tesla. На ринках інших держав доступ до неї надається як елемент системи Full Self-Driving.

Раніше в засобах масової інформації почала розповсюджуватись інформація про те, що Tesla збирається побудувати на шанхайській території ще одне підприємство, яке випускатиме акумуляторні батареї Megapack, нагадують у LBLV. Передбачається, що будувати фабрику розпочнуть у другій половині 2023-го та запустять її у квітні-червні 2024-го.

Дмитро Доронін, фінансовий аналітик LBLV