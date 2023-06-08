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8 червня 2023, 19:44 Читать на русском

Пекін тисне на ЄС з метою уникнення санкцій проти китайських компаній — Bloomberg

Китай за зачиненими дверима чинить тиск на Європейський Союз, щоб той скасував запропоновані торгові обмеження для китайських компаній, які, на думку блоку, підтримують російську військову машину в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Китай за зачиненими дверима чинить тиск на Європейський Союз, щоб той скасував запропоновані торгові обмеження для китайських компаній, які, на думку блоку, підтримують російську військову машину в Україні.
Фото: freepik.com

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В останні тижні китайські дипломати зустрічалися зі своїми європейськими колегами у Брюсселі та Пекіні в рамках кампанії, спрямованої на те, щоб переконати чиновників відмовитись від чорного списку, повідомляють джерела. Європейська комісія розглядає заходи щодо восьми китайських фірм, які «безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії».

За словами одного із джерел, після того, як пропозиції були оприлюднені, китайські дипломати зустрілися зі своїми європейськими колегами у Брюсселі. З того часу Китай порушив це питання перед дипломатами ЄС у Пекіні, сказав один із джерел, додавши, що китайська сторона пригрозила відплатою, якщо експортні обмеження будуть продовжені.

Минулого місяця офіційний представник міністерства Ван Веньбінь заявив, що економічна торгівля його країни з Росією була «повністю чесною».

«Якщо згадані вами повідомлення вірні, дії ЄС серйозно підірвуть взаємну довіру та співпрацю Китаю та ЄС, а також поглиблять розкол та конфронтацію у світі», — додав він.

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Китай стикається зі зростаючим списком санкцій, тарифів та експортного контролю з боку США та їх союзників у міру зростання геополітичної напруги. Пекін щосили намагався реагувати таким чином, щоб Китай виглядав жорстким, не відлякуючи іноземні компанії і не завдаючи шкоди національним ланцюжкам поставок.

За словами одного зі знайомих, будь-які заходи у відповідь на останні заходи ЄС, швидше за все, мають бути спрямовані проти блоку на інституційному рівні.

Посол Китаю в ЄС Фу Цун в інтерв'ю, опублікованому минулого місяця на сайті посольства Китаю в ЄС, заявив, що Пекін, як і раніше, хоче вирішити проблему «спільно». Він закликав блок надати докази того, що китайські компанії займалися діяльністю в обхід європейських санкцій щодо Росії.

«Якщо європейська сторона введе санкції проти китайських компаній, не надавши нам жодних вагомих доказів, ми обов'язково відповімо», — додав він.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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