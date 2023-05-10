Китай збільшив експорт до Росії до рекордного рівня

Експорт Китаю до Росії у квітні досяг рекорду, підскочивши на 153% порівняно з минулим роком — до $9,6 млрд. Про це пише Bloomberg .

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання торгівлі

Зазначається, що після спаду після вторгнення РФ в Україну, наразі торгівля різко зросла.

Загальний обсяг російсько-китайської торгівлі сягнув другого найбільшого рівня в історії — близько $19 млрд, що трохи менше березневого піку.

Найбільше, майже 20% китайського експорту, припадає на транспортне обладнання. До цієї категорії, зокрема, входять автомобілі та запчастини до них.

Читайте: Експорт російської нафти в Китай досяг рекорду з 2020 року — Bloomberg

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на знижку 10%: minfin10.