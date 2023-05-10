Експорт Китаю до Росії у квітні досяг рекорду, підскочивши на 153% порівняно з минулим роком — до $9,6 млрд. Про це пише Bloomberg.
Китай збільшив експорт до Росії до рекордного рівня
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Зростання торгівлі
Зазначається, що після спаду після вторгнення РФ в Україну, наразі торгівля різко зросла.
Загальний обсяг російсько-китайської торгівлі сягнув другого найбільшого рівня в історії — близько $19 млрд, що трохи менше березневого піку.
Найбільше, майже 20% китайського експорту, припадає на транспортне обладнання. До цієї категорії, зокрема, входять автомобілі та запчастини до них.
Читайте: Експорт російської нафти в Китай досяг рекорду з 2020 року — Bloomberg
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