Скільки Україна витрачає на війну: Рахункова палата оприлюднила дані про видатки держбюджету

У I кварталі 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету спрямували на обороноздатність і безпеку України — це 389 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Рахункової палати.
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Міжнародна допомога
За даними Рахункової палати, доходи загального фонду держбюджету перевищили плановий показник на I квартал 2023 року на 141 млрд грн, або 57%. Перевиконання плану доходів вдалось досягти насамперед за рахунок грантів від Світового банку на бюджетну підтримку, які не планувалися. Йдеться про 134 млрд грн, що становило 25% усіх доходів державного бюджету.
Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики у I кварталі отримали 138 млрд грн. При цьому Національний банк, на відміну від першого кварталу попереднього року, не купував військових облігацій.
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Від зовнішніх кредиторів до загального фонду державного бюджету надійшло 266 млрд грн, зокрема: 177 млрд грн — макрофінансова допомога ЄС; 64 млрд грн — кредит уряду Канади; 24 млрд грн — позики Світового банку.
Видатки на оборону
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн.
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