Скільки Україна витрачає на війну: Рахункова палата оприлюднила дані про видатки держбюджету

Міжнародна допомога

За даними Рахункової палати, доходи загального фонду держбюджету перевищили плановий показник на I квартал 2023 року на 141 млрд грн, або 57%. Перевиконання плану доходів вдалось досягти насамперед за рахунок грантів від Світового банку на бюджетну підтримку, які не планувалися. Йдеться про 134 млрд грн, що становило 25% усіх доходів державного бюджету.

Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики у I кварталі отримали 138 млрд грн. При цьому Національний банк, на відміну від першого кварталу попереднього року, не купував військових облігацій.

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Від зовнішніх кредиторів до загального фонду державного бюджету надійшло 266 млрд грн, зокрема: 177 млрд грн — макрофінансова допомога ЄС; 64 млрд грн — кредит уряду Канади; 24 млрд грн — позики Світового банку.

Видатки на оборону

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн.