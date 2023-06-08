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8 червня 2023, 16:32 Читать на русском

Скільки Україна витрачає на війну: Рахункова палата оприлюднила дані про видатки держбюджету

У I кварталі 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету спрямували на обороноздатність і безпеку України — це 389 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Рахункової палати.

У I кварталі 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету спрямували на обороноздатність і безпеку України — це 389 млрд гривень.

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Міжнародна допомога

За даними Рахункової палати, доходи загального фонду держбюджету перевищили плановий показник на I квартал 2023 року на 141 млрд грн, або 57%. Перевиконання плану доходів вдалось досягти насамперед за рахунок грантів від Світового банку на бюджетну підтримку, які не планувалися. Йдеться про 134 млрд грн, що становило 25% усіх доходів державного бюджету.

Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики у I кварталі отримали 138 млрд грн. При цьому Національний банк, на відміну від першого кварталу попереднього року, не купував військових облігацій.

Читайте: Війна в Україні змусила світ озброюватися: скільки за це сплачує світова економіка

Від зовнішніх кредиторів до загального фонду державного бюджету надійшло 266 млрд грн, зокрема: 177 млрд грн — макрофінансова допомога ЄС; 64 млрд грн — кредит уряду Канади; 24 млрд грн — позики Світового банку.

Видатки на оборону

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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