Більшість українців відчули погіршення економічного становища, 30% не працюють — опитування

У червні 2023 року 59% українців відчули погіршення власного економічного становища за останні пів року, у 35% — воно не змінилось, лише 6% відчули покращення. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

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Економічна ситуація

Оцінки становища в Україні загалом гірші: 75% відчули погіршення ситуації в країні, 14% — говорять про відсутність змін, 8% — про покращення.

Що буде далі

Попри це, говорячи про економіку країни у майбутньому, респонденти мають більше позитивних сподівань:

35% очікують покращення,

28% — думають, що нічого не зміниться,

26% очікують погіршення.

Щодо особистої ситуації:

31% сподіваються, що у наступний рік їхнє особисте економічне становище покращиться,

39% вважають, що воно не зміниться,

17% - мають песимістичні погляди щодо цього.

Робота

За даними опитування, 41% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% — працюють частково, 13% — знайшли нове місце роботи. Попри це 30% опитаних до цього часу не працює.

У динаміці збільшилась кількість тих, хто знайшов нову роботу. Краща ситуація з роботою у чоловіків та людей середнього віку.

Серед переселенців у динаміці суттєво зросла кількість тих, хто зміг працевлаштуватись на нове місце — кожен третій з них зміг знайти нову роботу, частка непрацюючих серед них зменшилась з половини до третини.

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Оцінки можливостей

Щодо економічних можливостей дещо краще респонденти оцінили можливість досягти успіху (41%), хоча на відсутність таких можливостей вказали 26% опитаних.

Також 36% високо оцінили можливість знайти роботу, 40% - оцінили це на середній рівень, і ще 23% — на низький.

Можливість мати стабільний дохід та займатись підприємництвом оцінили дещо гірше: близько 30% оцінили позитивно, близько 35% — посередньо, і 26% — негативно.

Найбільш песимістично оцінили можливість сьогодні в Україні зробити кар'єру — 33% вважають, що такої можливості немає або практично немає, хоча ще 28% — оцінили це посередньо, і 32% — позитивно.

За останній рік зросли оцінки можливостей зайнятися підприємництвом та знайти роботу. Оцінки щодо кар'єрних можливостей майже не змінились, щодо доходу та успіху — дещо погіршились за рахунок збільшення посередньої оцінки й зменшення позитивної.

Краще рівень всіх можливостей оцінюють чоловіки, молодь, а також ті, хто повноцінно працює. Пенсіонери не бачать економічних можливостей для себе в Україні сьогодні.

Також щодо можливості мати стабільну зарплатню відчутно гіршими (і навіть гіршими ніж серед непрацюючих) є оцінки тих, хто працює частково — вони найбільше відчули зменшення доходу.

Опитування

Опитування проводилось 1−2 червня 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.