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8 червня 2023, 15:48 Читать на русском

Укрпошта планує надавати у відділеннях банківські послуги

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Укрпошта планує надавати у своїх відділеннях банківські послуги і очікує на відповідний дозвіл українських регуляторних органів.
Укрпошта планує надавати у своїх відділеннях банківські послуги і очікує на відповідний дозвіл українських регуляторних органів. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю Українському Радіо.

Плани Укрпошти

«Банки і банкомати існують сьогодні в 4% населених пунктів. На територіях, де немає світла і зв'язку, ви не розрахуєтеся карткою. А Укрпошта там є, тому це питання дуже нагальне. Ми розуміємо, що банки не прийдуть у села, де 300 мешканців. Тож я дуже сподіваюся, що зовсім скоро наші регуляторні органи дадуть згоду на відкриття нами банківських послуг», — зазначив він.

Смілянський нагадав, що Укрпошта вже працює за новим законом «Про поштовий зв’язок», який прибирає «радянщину», зокрема бандеролі, сургучні печатки, перев'язки, а також дає можливість осучаснити поштовий зв'язок і надати нові послуги, які раніше не були прописані в законодавстві.

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«Закон дає можливість використовувати електронну марку, яку можна буде роздрукувати прямо на своєму комп'ютері і не йти у відділення. Закон прибирає зайву дерегуляцію, адже донедавна було 200 сторінок правил, як і що потрібно запаковувати. Тому мені дуже приємно, що ми цього всього змогли нарешті позбутися», — додав очільник компанії.

Передісторія

У січні минулого року Укрпошта подала в Нацбанк документи на купівлю Альпарі Банка. У червні придбання навіть встиг погодити Антимонопольний комітет України.

Але проти перетворення Укрпошти на банк виступив НБУ.

Джерело: Мінфін
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