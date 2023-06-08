BlackRock планує залучити до $7 мільярдів для свого нового Глобального фонду відновлюваної енергетики

Найбільша у світі компанія з управління активами BlackRock сподівається залучити до свого четвертого Глобального фонду відновлюваної енергетики до $7 млрд. Про це повідомляє Reuters.

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В BlackRock зазначили, що попит інституційних інвесторів на підтримку таких проектів зріс в останні роки, оскільки все більше прагне узгодити свої портфелі з переходом до економіки з низьким вмістом вуглецю.

Компанія заявила, що планує від $5 до $7 млрд для свого четвертого фонду після того, як було зібрано $4,8 млрд для його попередника, який закрився у квітні 2021 року.

«Цей крок також був викликаний швидкою зміною політичного середовища, коли Сполучені Штати та Європейський Союз запровадили значну фінансову підтримку чистої енергії, щоб допомогти скоротити викиди вуглецю в боротьбі з глобальним потеплінням», — пише видання.

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Серед інвестицій, зроблених третім фондом, була інвестиція в мережу потужних зарядних станцій IONITY, на яку в листопаді було залучено 700 млн євро. Він також підтримав проєкт Waratah Super Battery в Австралії, який стане найбільшим у світі мережевим акумулятором.

Щоб досягти нульових викидів до 2050 року, Міжнародне енергетичне агентство заявило, що щорічні інвестиції в чисту енергетику мають збільшитися більш ніж утричі до $4 трлн до кінця десятиліття.