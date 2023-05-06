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6 травня 2023, 15:08 Читать на русском

Інвесткомпанія BlackRock опікуватиметься супроводом Фонду розвитку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock.
Фото: president.gov.ua

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Сторони обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням публічного та приватного капіталу.

За підсумками зустрічі Міністерство економіки України підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.

Основною метою створення фонду є залучення приватного та публічного капіталу для реалізації масштабних бізнес-проектів в Україні.

Як заявив під час зустрічі Зеленський, за час незалежності в Україну не приходив по-справжньому великий і стратегічний приватний капітал в обсягах, які відповідали б масштабам і можливостям країни.

«Це буде потужний сигнал для покращення інвестиційного клімату. Це важливо не лише для наших людей, для нашого суспільства, а й для бізнесу, для підприємців за кордоном», — сказав глава держави.

За його словами, для прозорості й успішності реалізації проекту Україна залучає найкращі фінансові та консалтингові організації у світі: BlackRock, JP Morgan, McKinsey тощо.

Президент також наголосив, що започаткування та запуск фонду дадуть змогу залучити капітал і розпочати відновлення економіки країни та створення нових підприємств одразу після припинення активних бойових дій.

«Ми зможемо запропонувати цікаві проекти для інвестицій в енергетиці, безпеці, сільському господарстві, логістиці, інфраструктурі, медицині, ІТ, а також у багатьох інших галузях. Ми хочемо, щоб приходили глобальні партнери, які можуть надавати нам великі інвестиції», — зазначив Зеленський.

Читайте також: BlackRock в Україні: що насправді тут робитиме інвестиційний гігант

Чарльз Хатамі, який курує роботу BlackRock FMA як глобальний керівник групи фінансових та стратегічних інвесторів (FSIG), заявив, що для BlackRock велика честь допомагати українському народу, консультуючи уряд щодо запуску Фонду розвитку України.

«Відновлення країни створить значні можливості для інвесторів взяти участь у відновленні економіки. Інвестиційний виклик, що стоїть перед Україною в найближчі роки, буде величезним. І лише завдяки тісній співпраці державного та приватного капіталу ми зможемо вирішити проблему необхідного фінансування», — зазначив Хатамі.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
zevs1
zevs1
6 травня 2023, 16:47
#
Ждём с нетерпением кто будет инвестняней для этого американского инвестфонда, Милованов или кто-то другой.
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
6 травня 2023, 17:04
#
Це не ті рєбята, яким потрібна няня. Українському бізнесу можна вже скручуватися по тихенько. І не лише бізнесу…
+
0
MrDean
MrDean
6 травня 2023, 18:15
#
Вот здесь правильно подмечено. Бизнес тупо «приплыл».
Зато хоть Amazon может будет в Укараине
+
+15
kite89
kite89
6 травня 2023, 18:02
#
Дозволив продаж держави з посмішкою на вустах…
+
+15
MrDean
MrDean
6 травня 2023, 18:14
#
Оооо. Готовимся к отрытию Goldman Sachs и JP Morgan в Киеве. А потом к скупке всего что можно.
Продали страну
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 травня 2023, 18:40
#
З потрохами (
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