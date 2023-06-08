Рей Даліо заявив про початок боргової кризи у США

«На мій погляд, США знаходяться на початку боргової кризи великого економічного циклу, коли спостерігається зміна між попитом і пропозицією, коли ви випускаєте занадто багато боргових зобов'язань і відчуваєте дефіцит покупців», — сказав Даліо.

Відсоткові ставки ФРС не піднімуться набагато вище за поточний рівень і не зростатимуть у наступні роки, вважає Даліо. Однак, за його словами, ситуація в американській економіці в майбутньому тільки погіршуватиметься, і це може викликати велику політичну нестабільність у США.

ФРС підняла ставку десять разів поспіль, щоб стримати рекордну інфляцію — з березня 2022 року ставка зросла з 0−0,25% до 5−5,25% річних. Минулого разу за таким підвищенням була іпотечна криза в США, що переросла в кризу 2008 року.

За підсумками квітня 2023 року інфляція в США сповільнилася до 4,9% у річному вираженні після 5% за підсумками березня, але показник, як і раніше, залишається вищим за цільовий для ФРС рівень 2% річних.

Хто такий Даліо

Рей Даліо залишив посаду інвестиційного директора найбільшого в США хедж-фонду Bridgewater Associates у жовтні минулого року, але залишається значним власником і, як і раніше, входить до складу ради директорів. Він заснував Bridgewater Associates майже 50 років тому, зараз займається розвитком свого сімейного офісу та планує відкрити філію в Абу-Дабі. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg на 8 червня, статки Даліо становлять $16,5 млрд.