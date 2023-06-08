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8 червня 2023, 13:27 Читать на русском

Рей Даліо заявив про початок боргової кризи у США

Мільярдер Рей Даліо, засновник найбільшого в США хедж-фонду Bridgewater Associates, попередив, що США знаходяться на самому початку боргової кризи, коли спостерігається розрив між попитом та пропозицією, пише Bloomberg. За словами Даліо, цикл боргової кризи триває в середньому близько семи років.

Мільярдер Рей Даліо, засновник найбільшого в США хедж-фонду Bridgewater Associates, попередив, що США знаходяться на самому початку боргової кризи, коли спостерігається розрив між попитом та пропозицією, пише Bloomberg.

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Що говорить Даліо

Інфляція у США залишається стійко високою поряд із підвищеними реальними відсотковими ставками, розповів Даліо на конференції Bloomberg Invest.

«На мій погляд, США знаходяться на початку боргової кризи великого економічного циклу, коли спостерігається зміна між попитом і пропозицією, коли ви випускаєте занадто багато боргових зобов'язань і відчуваєте дефіцит покупців», — сказав Даліо.

Відсоткові ставки ФРС не піднімуться набагато вище за поточний рівень і не зростатимуть у наступні роки, вважає Даліо. Однак, за його словами, ситуація в американській економіці в майбутньому тільки погіршуватиметься, і це може викликати велику політичну нестабільність у США.

Читайте: Інфляція у США знизилася до мінімуму з квітня 2021 року

ФРС підняла ставку десять разів поспіль, щоб стримати рекордну інфляцію — з березня 2022 року ставка зросла з 0−0,25% до 5−5,25% річних. Минулого разу за таким підвищенням була іпотечна криза в США, що переросла в кризу 2008 року.

За підсумками квітня 2023 року інфляція в США сповільнилася до 4,9% у річному вираженні після 5% за підсумками березня, але показник, як і раніше, залишається вищим за цільовий для ФРС рівень 2% річних.

Хто такий Даліо

Рей Даліо залишив посаду інвестиційного директора найбільшого в США хедж-фонду Bridgewater Associates у жовтні минулого року, але залишається значним власником і, як і раніше, входить до складу ради директорів.

Він заснував Bridgewater Associates майже 50 років тому, зараз займається розвитком свого сімейного офісу та планує відкрити філію в Абу-Дабі. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg на 8 червня, статки Даліо становлять $16,5 млрд.

Даліо отримав популярність, у тому числі завдяки стратегії «всепогодного портфеля» (All-Weather Portfolio). Це модельний набір активів, який теоретично має стабільно приносити прибуток протягом десятків і навіть сотень років.

Стратегія не приносить надприбутку і може обганяти індекси акцій лише періоди спаду над ринком. Проте такий підхід дає відносно малі просідання по портфелю в дні загальної паніки: до двох — шести разів менше, ніж стандартні портфелі, і зазвичай не більше 5%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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