Інфляція у США знизилася до мінімуму з квітня 2021 року

Показник сягнув мінімуму з квітня 2021 року. Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії (індекс Core CPI), у квітні становила 5,5%.

Економісти, опитані Bloomberg, прогнозували, що індекс споживчих цін у квітні залишиться на березневому рівні 5%. Базова інфляція очікувалася на рівні 5,5% проти 5,6% у березні.

Нагадаємо

Інфляція в США почала сповільнюватися з літа 2022 року. Проте цього року базова інфляція протягом кількох місяців поспіль трималася в діапазоні від 5,5% до 5,7%, що вказує на її стійкість, незважаючи на найагресивнішу з 1980-х років кампанію щодо посилення грошово-кредитної політики (ДКП). Читайте: Банки США, незважаючи на кризу, отримали рекордний прибуток у I кварталі

Ще однією важливою подією цього тижня стане публікація даних щодо індексу цін виробників у США у четвер, 11 травня. Очікується, що у квітні ціновий тиск посилився порівняно з березнем.