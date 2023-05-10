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10 травня 2023, 19:20 Читать на русском

Інфляція у США знизилася до мінімуму з квітня 2021 року

Індекс споживчих цін (CPI) у США за підсумками квітня знизився у річному обчисленні до 4,9%, повідомило Міністерство праці США.

Індекс споживчих цін (CPI) у США за підсумками квітня знизився у річному обчисленні до 4,9%, повідомило Міністерство праці США.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПоказник сягнув мінімуму з квітня 2021 року.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Показник сягнув мінімуму з квітня 2021 року. Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії (індекс Core CPI), у квітні становила 5,5%.

Економісти, опитані Bloomberg, прогнозували, що індекс споживчих цін у квітні залишиться на березневому рівні 5%. Базова інфляція очікувалася на рівні 5,5% проти 5,6% у березні.

Нагадаємо

Інфляція в США почала сповільнюватися з літа 2022 року. Проте цього року базова інфляція протягом кількох місяців поспіль трималася в діапазоні від 5,5% до 5,7%, що вказує на її стійкість, незважаючи на найагресивнішу з 1980-х років кампанію щодо посилення грошово-кредитної політики (ДКП).

Читайте: Банки США, незважаючи на кризу, отримали рекордний прибуток у I кварталі

Ще однією важливою подією цього тижня стане публікація даних щодо індексу цін виробників у США у четвер, 11 травня. Очікується, що у квітні ціновий тиск посилився порівняно з березнем.

Наступне засідання ФРС щодо ставки відбудеться 13−14 червня. При ухваленні рішення регулятору необхідно буде враховувати не лише інфляцію, яка, як і раніше, значно перевищує цільові 2%, а й нещодавні потрясіння в банківському секторі, які відбулися, у тому числі через різке зростання ставок.

Джерело: Мінфін
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