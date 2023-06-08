У четвер, 8 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці втратило 2 копійки, а у продажу не змінилося.
Курс валют на 8 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
В обмінниках долар додав 3 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро додав 5 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,85−37,30 грн. Євро купують за 39,75 грн, а продають за 40,30 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,13−37,23, євро — 40,05−40,28 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,17−39,55 грн/євро.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі