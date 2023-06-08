До «Дія.City» вже приєдналося 550 компаній — Мінцифри

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.City» вже приєдналися 550 українських та міжнародних компаній. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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«Дія.City» впевнено стає «знаком якості» серед українських та міжнародних компаній — у просторі вже 550 резидентів", — йдеться у повідомленні.

Хто приєднався до «Дія.City»

Зокрема, серед нових компаній:

Aspichi — український стартап, який розробляє VR-платформу для інтерактивного стримінгу просторового відео 360° та аудіо у VR-шоломі. Продукт полегшить навчання медиків хірургічних навичок або протезування.

UKR.NET — один із найпопулярніших новинних інтернет-сервісів України. Входить до десяти найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі.

Nova Plays — дочірня компанія «Нової пошти», яка створює маркетплейс для лідера на ринку експрес-доставок в Україні.

OK Factory — платформа, яка присвячена просуванню української продукції у світі. Вона надає доступ до власної мережі покупців, постачальників та партнерів, а також маркетингові послуги та бізнес-консультації тим, хто намагається заявити про себе на світовому ринку.

if team — компанія, яка надає інструменти контролю над фінансовими потоками проєктів різного масштабу. Завдяки платформі можна керувати бюджетами, зарплатами співробітників чи вести облік вартості проєкту в розрізі ітерацій.

LIGA UNITED — моніторингова платформа, що дає доступ до уніфікованих потоків ділової, судової та медійної інформації. Це дозволяє бізнесу прораховувати ризики та ухвалювати виважені рішення.

Smartcraft — українська компанія, яка створює та підтримує унікальні інноваційні телекомунікаційні продукти. Вони допомагають тисячам місцевих і глобальних компаній, ділових партнерів та інших осіб у приватному секторі залишатися на зв’язку по всьому світу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у першому кварталі 2023 року загальний обсяг податку на виведений капітал (ПнВК), який сплатили IT-компанії-учасниці «Дія.City», склав 80,5 млн грн.