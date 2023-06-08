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8 червня 2023, 10:49 Читать на русском

Кількість перевірок за час війни зменшилась, а сума штрафів за ПРРО/РРО росте

Попри те, що кількість перевірок за час великої війни зменшилась, сума штрафів за ПРРО/РРО росте. Так, кількість перевірок у 2022 році зменшилася на 17% до показників 2021 — зі, в середньому, 2230 перевірок на місяць до 1860. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

Попри те, що кількість перевірок за час великої війни зменшилась, сума штрафів за ПРРО/РРО росте.

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Кількість перевірок зростає

Цьогоріч перевірок на місяць побільшало у порівнянні з минулим роком аж на 6%, проте їх все ще менше, ніж до початку великої війни.

У 2021 році ДПС за результатами перевірок наклала 30 тисяч штрафів на суму 540,8 млн грн. А торік було накладено майже 23 тисячі штрафів на загальну суму 1 349 млн грн.

Таке зростання загальної суми пов’язано із тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився у 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чеку штрафували на 100%, за повторне — замість 50% від чеку на 150%.

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Варто зазначити, що більш ніж половина суми штрафів за ПРРО/РРО торік було накладено у жовтні. Загальна сума санкцій за жовтень — 754,5 млн грн — більша, аніж за весь 2021 рік.

Загалом, від початку 2021 року, коли офіційно закон набув чинності, до травня 2023 року 54,9 тисяч перевірок, за результатами яких накладено 59, 7 тисяч штрафів на загальну суму 2 млрд грн.

Варто зазначити, що українські підприємці масово переходять на програмне РРО: кількість ПРРО за три роки з моменту введення закону зросла у 6 разів. Якщо на початку 2021 року лише ⅕ припадала на програмні каси, напередодні війни ПРРО та РРО зрівняли рахунки, то вже у травні 2023 кількість ПРРО на 29% більше за звичні каси.

«Останні місяці ми бачимо сплеск підключень до ПРРО від Poster. 76% бізнесів вже перейшли до фіскалізації продажів, а 12% бізнесів планують це зробити найближчим часом. Такі дані показують результати опитування власників закладів у телеграм-каналі «Реве та стогне ресторатор».

Я раджу підприємцям не зволікати і підключати ПРРО вже зараз. З 1 липня скасовується мораторій на документальні перевірки для бізнесів, які не працюють з підакцизними товарами. Тож вони стануть найпершою ціллю для візиту інспекторів. Що довше тягнути із підключенням РРО, то більше накопичуватиметься штрафів — бо санкції застосовуються для кожного окремого чеку.

Крім того, з нашого досвіду, коли у грудні 2021 року всі почали одночасно реєструватися у податковій — її сервери не витримали навантаження. Через це багато клієнтів не встигли підготувати все вчасно", — коментує СЕО Poster Родіон Єрошек.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
zevs1
zevs1
8 червня 2023, 11:10
#
С 1июля устроят налоговый террор, в этом можно не сомневаться.

Война закончилась у Зе команды, на время военного положения и год после войны Зе обещал не трогать бизнес, всё как обычно его обещания стоят ноль
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0
mantis05
mantis05
8 червня 2023, 11:16
#
Гайд успеха: просто в тень уходить и всё. Введение РРО для 2ой группы- не имеет никакого смысла: большинство и так в лимиты влезает легко, а вот администрирование категорий, а именно за них сейчас штрафуют дико- вот это головняк. Поэтому, мелкий бизнес вернулся к старой схеме: платить на лапу налоговой как крыше и всё. Отличная реформа)
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