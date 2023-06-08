Кількість перевірок за час війни зменшилась, а сума штрафів за ПРРО/РРО росте

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Цьогоріч перевірок на місяць побільшало у порівнянні з минулим роком аж на 6%, проте їх все ще менше, ніж до початку великої війни.

У 2021 році ДПС за результатами перевірок наклала 30 тисяч штрафів на суму 540,8 млн грн. А торік було накладено майже 23 тисячі штрафів на загальну суму 1 349 млн грн.

Таке зростання загальної суми пов’язано із тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився у 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чеку штрафували на 100%, за повторне — замість 50% від чеку на 150%.

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Варто зазначити, що більш ніж половина суми штрафів за ПРРО/РРО торік було накладено у жовтні. Загальна сума санкцій за жовтень — 754,5 млн грн — більша, аніж за весь 2021 рік.

Загалом, від початку 2021 року, коли офіційно закон набув чинності, до травня 2023 року 54,9 тисяч перевірок, за результатами яких накладено 59, 7 тисяч штрафів на загальну суму 2 млрд грн.

Варто зазначити, що українські підприємці масово переходять на програмне РРО: кількість ПРРО за три роки з моменту введення закону зросла у 6 разів. Якщо на початку 2021 року лише ⅕ припадала на програмні каси, напередодні війни ПРРО та РРО зрівняли рахунки, то вже у травні 2023 кількість ПРРО на 29% більше за звичні каси.

«Останні місяці ми бачимо сплеск підключень до ПРРО від Poster. 76% бізнесів вже перейшли до фіскалізації продажів, а 12% бізнесів планують це зробити найближчим часом. Такі дані показують результати опитування власників закладів у телеграм-каналі «Реве та стогне ресторатор».

Я раджу підприємцям не зволікати і підключати ПРРО вже зараз. З 1 липня скасовується мораторій на документальні перевірки для бізнесів, які не працюють з підакцизними товарами. Тож вони стануть найпершою ціллю для візиту інспекторів. Що довше тягнути із підключенням РРО, то більше накопичуватиметься штрафів — бо санкції застосовуються для кожного окремого чеку.

Крім того, з нашого досвіду, коли у грудні 2021 року всі почали одночасно реєструватися у податковій — її сервери не витримали навантаження. Через це багато клієнтів не встигли підготувати все вчасно", — коментує СЕО Poster Родіон Єрошек.