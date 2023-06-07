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7 червня 2023, 19:20 Читать на русском

Міжнародні партнери надали водоканалам України допомоги на $170 мільйонів

Міжнародні партнери вже надали українським водоканалам допомоги на понад $170 млн, що дозволяє підтримувати їх роботу в умовах воєнних дій. Про це заявив президент асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

Міжнародні партнери вже надали українським водоканалам допомоги на понад $170 млн, що дозволяє підтримувати їх роботу в умовах воєнних дій.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«На сьогодні міжнародними партнерами вже профінансовано допомоги на понад $170 млн. Зараз до нас від водоканалів надійшло ще запитів на $310 млн, які ми вже передали іноземним організаціям. Вони опрацьовуються. Мова йде про першочергові заходи, які допоможуть підтримати роботу підприємств», — зазначив Новицький.

Він також наголосив, що іноземні партнери готові й надалі допомагати водоканалам, але для цього українська сторона має виконати «домашню роботу» та забезпечити поточну роботу цих підприємств, що потребує визначення сталих джерел фінансування.

Унаслідок повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано понад 800 км водопровідних та 244 км каналізаційних мереж, а також знищено/пошкоджено близько 70 насосних станцій та 23 очисні споруди.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kidav
Kidav
7 червня 2023, 20:54
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Хотілось би звернути увагу наших мужновладців за Одескій «ІнфоксВорВодоконал» взятий в аренду за 1 грн і грабучі таріфи за неякісну якість води, котра навіть для технічнич речей не підходить. Зато загрози кожен місяц на віключення. блокування карток та інше, бачите «план» у них
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