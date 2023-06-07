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7 червня 2023, 17:52 Читать на русском

В НБУ розповіли, як в Україні буде регулюватися ринок криптовалют

Регулювання ринку віртуальних активів в Україні має бути наближеним до європейський норм з урахуванням особливостей національної правової та фінансової системи. Про це розповів директор Департаменту стратегії і розвитку НБУ Арсен Макарчук під час конференції «Crypto | Verse Conference», повідомляє пресслужба НБУ.

Регулювання ринку віртуальних активів в Україні має бути наближеним до європейський норм з урахуванням особливостей національної правової та фінансової системи.
Фото: pixabay.com

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Макарчук зазначив, що НБУ готовий працювати у цьому напрямі разом з іншими регуляторами України.

Він заявив, що в регулюванні ринку віртуальних активів необхідний баланс між захистом інтересів споживачів, збереженням цінової та фінансової стабільності, а також створенням передумов для розвитку ринку.

Загалом робота крипторинку має бути прозорою, а права всіх учасників — захищені.

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За його словами, в питаннях упровадження стандартів роботи цього ринку Україна не сильно відрізнятиметься від інших європейських країн, але можуть бути певні особливості.

«Регламент має враховувати певні правові реальності, зокрема наявність двох регуляторів (НБУ та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) і відповідний поділ сфер регулювання ринку фінансових послуг між ними. Тобто регулювання має бути приведено до національних реалій, але це не суперечить тому, що концептуально ми маємо йти до одного з ЄС стандарту», — розповів Макарчук.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова нагадала про офіційну позицію НБУ, який не вважає криптовалюту платіжним засобом.

Джерело: Мінфін
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