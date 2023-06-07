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7 червня 2023, 15:43 Читать на русском

Через війну й погіршення якості активів банків показник NPL погіршується 14-й місяць поспіль — Гетманцев

Через повномасштабну війну й погіршення якості активів банків показник NPL погіршується 14-й місяць поспіль. На 1 березня 2022 року частка NPL у кредитному портфелі становила 26,6%. За час війни обсяг непрацюючих кредитів зріс на 43% (+130 млрд грн). Про це написав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

Через повномасштабну війну й погіршення якості активів банків показник NPL погіршується 14-й місяць поспіль.
Фото: biz.censor.net

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Зростання непрацюючих кредитів

«Тенденція до зростання непрацюючих кредитів залишається, хоча у 2023 році цей процес помітно пригальмував. Визнання банками NPL пришвидшиться після завершення діагностики якості активів і достатності капіталу найбільших 20 банків із боку НБУ. Очікується, що частка NPL може сягнути до 50% (30% від діючого кредитного портфелю на початок війни)», — зауважив він.

Зазначається, що поточні фінансові показники сектору є адекватними, аби «переварити» очікуване зростання непрацюючих кредитів: норматив адекватності регулятивного капіталу на 1 травня — 21%, а прибуток банків за 4 місяці 2023 року становить + 44 млрд грн.

Читайте: Частка непрацюючих кредитів банків зросла до 39,3% — НБУ

За словами Гетманцева, відрахування в резерви під можливі збитки за кредитами — 107 млрд грн (на 1 квітня).

Розчистка «проблемних» активів банків і суттєве нарощування кредитування — два ключових завдання, які стоятимуть перед банками, банківським регулятором, фінансовою владою країни після завершення війни.

Повномасштабне відновлення вимагатиме ширшого залучення банків до відбудови та збільшення кредитного портфелю до ВВП. Такий рівень був помітно нижчим, ніж у сусідніх країнах ЄС, і до війни, (за даними Світового банку, у 2021-му в Литві — 37,5%, Польщі — 46,4%, Чехії — 53,7%, тоді як в Україні 23,5% ВВП), підсумував він.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 39,3% порівняно з 38,8% на 1 квітня.

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Джерело: Мінфін
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