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31 травня 2023, 18:37 Читать на русском

Частка непрацюючих кредитів банків зросла до 39,3% — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 39,3% порівняно з 38,8% на 1 квітня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 39,3% порівняно з 38,8% на 1 квітня.
Фото: slovoidilo.ua

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Обсяг непрацюючих кредитів у квітні збільшився на 1,2 млрд грн, загальний обсяг кредитного портфеля — зменшився на 11,1 млрд грн.

Проблемні кредити

Банки продовжують визнавати кредитні втрати — від початку повномасштабної війни обсяги відрахування в резерви під кредити перевищили 107 млрд грн і становлять понад 13% кредитного портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року.

Потенційні втрати кредитного портфеля внаслідок війни, економічної кризи та енергетичного терору країни-агресора можуть сягнути 30%.

Водночас тривалі повномасштабні бойові дії негативно позначаються на динаміці кредитування. Загальний обсяг кредитів у I кварталі скоротився на 14,5 млрд грн або на 1% до 1,119 трлн грн станом на 1 квітня 2023 року.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а кредитний портфель — зростав.

Нагадаємо

Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків, щоб оцінити вплив воєнної агресії на якість банківських активів, втрати для капіталу та спроможність банків самотужки відновити капітал.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mlp711141
mlp711141
31 травня 2023, 18:47
#
Мой кредит своё отработал. Однако «Приматам» решение суда не закон — они хотят и отменённые судом проценты. А иначе не дают справку об отсутствии задолженности. Пусть катятся лесом в Д-ПУ…
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