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5 червня 2023, 13:44 Читать на русском

Турецька ліра впала на 1% після призначення нового міністра фінансів

Курс турецької ліри за даними на 11.54 5 червня опустився на 1,15%, до 21,17 ліри за долар. Це близько до рекордно низького значення минулого тижня, коли курс сягав 21,8 ліри за долар, пише Reuters.

Курс турецької ліри за даними на 11.54 5 червня опустився на 1,15%, до 21,17 ліри за долар.
Фото: depositphotos

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Падіння ліри

Ліра продовжила зниження, незважаючи на призначення нового міністра фінансів.

3 червня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган призначив головою міністерства казначейства та фінансів Мехмета Шімшека. Раніше він працював у лондонському відділенні Merrill Lynch, після чого обіймав посаду міністра фінансів, а потім і віцепрем'єра Туреччини.

2018 року він залишив уряд після того, як Ердоган призначив головою Мінфіну свого зятя Берата Албайрака.

Призначення Шимшека може свідчити, що Ердоган готовий змінити економічну політику країни. Новий міністр, ймовірно, виступатиме за повернення до традиційної грошово-кредитної політики, зокрема підвищення ключової ставки, писала Financial Times.

Читайте: Після перемоги Ердогана турецька ліра впала на 0,4%

За словами джерел Bloomberg, Шимшек на зустрічі з Ердоганом після його переобрання висунув як умову свого повернення можливість проводити монетарну політику автономно.

Сам Шишмек 4 червня заявив, що турецька економіка «немає іншого вибору, крім як повернутися на раціональний грунт». «Прозорість, послідовність, передбачуваність та відповідність міжнародним нормам будуть нашими основними принципами», — пообіцяв він.

Нагадаємо

Колишня монетарна політика та втручання влади в економіку призвели до розгону зростання споживчих цін, падіння ліри до рекордно низького рівня та втечі капіталів із Туреччини.

З 2013 року загальний обсяг іноземних активів у турецьких акціях та облігаціях скоротився приблизно на 85% або майже на $130 млрд, писав Bloomberg.

Центробанк Туреччини за останні 1,5 року витратив майже $200 млрд на підтримку ліри, чисті валютні резерви стали негативними, а інфляція у 2022 році перевищила 80%. У квітні 2023 року перед президентськими виборами вона була на рівні 44%.

Джерело: Мінфін
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