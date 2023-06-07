Підрив Каховської ГЕС. В Мінагрополітики оцінили збитки для рибної галузі

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Збитки рибної галузі

«Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.

Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки надалі при зниженні «повеневої» хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі.

Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. Своєю чергою і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.

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Наслідки катастрофи

Техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких аграрії збирали близько 4 млн т зернових і олійних культур, на суму близько 1,5 млрд доларів.

У 2023 році на правому березі Дніпра працюють 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% — в Запорізькій та 30% — в Дніпропетровській областях.

«Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів», — додають у міністерстві.

У Мінагрополітики наголошують, що усі дані наведені лише за попередніми оцінками. Остаточні висновки можна буде зробити лише коли рівень води стабілізується.