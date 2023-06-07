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7 червня 2023, 13:56 Читать на русском

Підрив Каховської ГЕС. В Мінагрополітики оцінили збитки для рибної галузі

За попередніми оцінками Міністерства аграрної політики та продовольства України, збитки від загибелі усіх водних біоресурсів унаслідок підриву Каховської ГЕС можуть становити до 10,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

За попередніми оцінками Міністерства аграрної політики та продовольства України, збитки від загибелі усіх водних біоресурсів унаслідок підриву Каховської ГЕС можуть становити до 10,5 млрд грн.

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Збитки рибної галузі

«Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.

Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки надалі при зниженні «повеневої» хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі.

Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. Своєю чергою і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС. В Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню

Наслідки катастрофи

Техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких аграрії збирали близько 4 млн т зернових і олійних культур, на суму близько 1,5 млрд доларів.

У 2023 році на правому березі Дніпра працюють 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% — в Запорізькій та 30% — в Дніпропетровській областях.

«Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів», — додають у міністерстві.

У Мінагрополітики наголошують, що усі дані наведені лише за попередніми оцінками. Остаточні висновки можна буде зробити лише коли рівень води стабілізується.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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