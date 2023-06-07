Польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску «Шегині»

Виїзд вантажівок з України до Польщі через пункт пропуску «Шегині» наразі заблоковано. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

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«Перед пунктом пропуску „Медика“ польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі», — йдеться у повідомленні.

Пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в'їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі.

У відомстві пообіцяли повідомити про поновлення пропускних операцій, а поки що закликали вантажоперевізників обирати інші шляхи до Польщі.

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Нагадаємо

5 червня польські водії заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною — «Ягодин-Дорогуськ».

Серед вимог протестувальників було повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі.

Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми «Євро-4», яка в Україні застосовується до польських перевізників.

7 травня українське Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни ЄС. Це була одна із ключових вимог польських страйкарів.