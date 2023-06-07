Будівництво нової ГЕС може коштувати близько $1 мільярда — Мінекономіки

Будівництво нової гідроелектростанції після підриву росіянами Каховської ГЕС може коштувати близько $1 млрд. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Ціна будівництва нової ГЕС

«Ціна будівництва нової ГЕС може коштувати близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі», — зазначила перша віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона також додала, що лише на відновлення дамби піде щонайменше 5 років і кумулятивний ефект гуманітарних та екологічних наслідків підриву буде лише наростати.

Збитки

За попередніми підрахунками Міндовкілля та Держекоінспекції збитки водним ресурсам завдано на 2 млрд грн, ця сума лише зростатиме.

Наразі вже створено штаб із ліквідації наслідків підриву росією Каховської ГЕС під головуванням Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Уряд виділив 120 млн грн Держагенству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонсьої, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Області забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні.