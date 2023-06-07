Курс валют на 7 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 7 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці втратив 10 копійок, а у продажу 5 копійок. Євро у покупці втратило 8 копійок, а у продажу 5 копійок.

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В обмінниках долар втратив 5 копійок у купівлі та у продажу. Курс євро втратив 10 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,30 грн. Євро купують за 39,72 грн, а продають за 40,35 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,10−37,20, євро — 40,00−40,21 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,05−39,43 грн/євро.

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