Вигравай безкоштовну Зелену картку на авто. Finance.ua запускає безпрограшну акцію для автомобілістів

З 1 червня 2023 року по 1 липня 2023 року Finance.ua запускає безпрограшну акцію для автомобілістів з гарантованим подарунком.

Реєструйся за посиланням та підписуйся на ТГ канал«Експерти зі страхування» — вигравай Зелену картку, а також гарантовано отримуй гайд з лайфхаками по платним дорогам Європи.



Для того, щоб ви не платили величезні штрафи через необізнаність правил європейських доріг ми розібралися з кожною країною та зробили унікальний гайд для збереження вашого часу та нервів.

Як взяти участь

Бери участь та вигравай один з призів:

10 Зелених карток на легковий автомобіль строком на 1 місяць (скористатися виграшем переможці матимуть змогу протягом 6-ти місяців з моменту публікації призів);

30 сертифікатів на КАСКО номіналом 1000 гривень;

Гайд «Платні дороги Європи: що потрібно знати»;

Гарантована знижка на автострахування 15%

Умови:

бути підписаним на канал «Експерти зі страхування Finance.ua»;

заповнити формуза посиланням.

Переможці будуть відомі 04.07 та будуть визначені за допомогою сервісу Random.org.

Виграти Зелену картку або інші подарунки.