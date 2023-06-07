З 1 червня 2023 року по 1 липня 2023 року Finance.ua запускає безпрограшну акцію для автомобілістів з гарантованим подарунком.
Вигравай безкоштовну Зелену картку на авто. Finance.ua запускає безпрограшну акцію для автомобілістів
Реєструйся за посиланням та підписуйся на ТГ канал«Експерти зі страхування» — вигравай Зелену картку, а також гарантовано отримуй гайд з лайфхаками по платним дорогам Європи.
Для того, щоб ви не платили величезні штрафи через необізнаність правил європейських доріг ми розібралися з кожною країною та зробили унікальний гайд для збереження вашого часу та нервів.
Як взяти участь
Бери участь та вигравай один з призів:
- 10 Зелених карток на легковий автомобіль строком на 1 місяць (скористатися виграшем переможці матимуть змогу протягом 6-ти місяців з моменту публікації призів);
- 30 сертифікатів на КАСКО номіналом 1000 гривень;
- Гайд «Платні дороги Європи: що потрібно знати»;
- Гарантована знижка на автострахування 15%
Умови:
- бути підписаним на канал «Експерти зі страхування Finance.ua»;
- заповнити формуза посиланням.
Переможці будуть відомі 04.07 та будуть визначені за допомогою сервісу Random.org.
Джерело: Мінфін
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