Франція будує завод з виробництва чипів за 7,5 мільярдів євро

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

6 червня 2023, 19:28 Читать на русском

Франція будує завод з виробництва чипів за 7,5 мільярдів євро

Уряд Франції підписав угоду з компаніями STMicroelectronics та GlobalFoundries про будівництво заводу з виробництва напівпровідників. Загальна вартість проєкту — 7,5 млрд євро, державні інвестиції Франції в завод — 2,9 млрд євро. Про це повідомляє Euractiv.

Уряд Франції підписав угоду з компаніями STMicroelectronics та GlobalFoundries про будівництво заводу з виробництва напівпровідників.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Будівництво заводу входить до державного інвестиційного плану «Франція 2030», метою якого є досягнення промислової незалежності від імпортних постачань ключових технологій та продуктів.

Відповідно до стрес-прогнозів уряду, серйозний збій у ланцюжку постачання напівпровідників може зупинити до 5% усіх промислових підприємств країни. Тому будівництво заводу відповідає меті зниження ризиків у зв'язку з геополітичною нестабільністю, пояснив міністр економіки Франції Бруно Ле Мер.

Новий завод допоможе Франції стати першою країною у світі, що досягла масового виробництва напівпровідників з технологічним процесом 10 нанометрів, при поточній нормі 40 нанометрів.

Жан-Марк Шері, генеральний директор STMicroelectronics, пояснив, що з таким рівнем тонкості напівпровідники можуть задовольнити усі майбутні потреби ринку.

Розмір державної інвестиції в завод викликав дебати у Франції на тлі зниження минулого місяця кредитного рейтингу країни до АА через надто великий розмір державного боргу (111,6% ВВП).

Критики вказують на так звані «перегони субсидій», коли виробники чипів вимагають додаткових інвестицій на стадії будівництва заводів, користуючись бажанням урядів забезпечити незалежність від імпортних постачань.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що попит на графічні чіпи або графічні процесори, що використовуються для штучного інтелекту (ШІ), суттєво перевищив пропозицію завдяки успіху чат-бота ChatGPT.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
6 червня 2023, 20:06
#
Будуть французи жити в метаверсі, але хавать жуков
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами