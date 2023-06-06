Франція будує завод з виробництва чипів за 7,5 мільярдів євро

Уряд Франції підписав угоду з компаніями STMicroelectronics та GlobalFoundries про будівництво заводу з виробництва напівпровідників. Загальна вартість проєкту — 7,5 млрд євро, державні інвестиції Франції в завод — 2,9 млрд євро. Про це повідомляє Euractiv.

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Будівництво заводу входить до державного інвестиційного плану «Франція 2030», метою якого є досягнення промислової незалежності від імпортних постачань ключових технологій та продуктів.

Відповідно до стрес-прогнозів уряду, серйозний збій у ланцюжку постачання напівпровідників може зупинити до 5% усіх промислових підприємств країни. Тому будівництво заводу відповідає меті зниження ризиків у зв'язку з геополітичною нестабільністю, пояснив міністр економіки Франції Бруно Ле Мер.

Новий завод допоможе Франції стати першою країною у світі, що досягла масового виробництва напівпровідників з технологічним процесом 10 нанометрів, при поточній нормі 40 нанометрів.

Жан-Марк Шері, генеральний директор STMicroelectronics, пояснив, що з таким рівнем тонкості напівпровідники можуть задовольнити усі майбутні потреби ринку.

Розмір державної інвестиції в завод викликав дебати у Франції на тлі зниження минулого місяця кредитного рейтингу країни до АА через надто великий розмір державного боргу (111,6% ВВП).

Критики вказують на так звані «перегони субсидій», коли виробники чипів вимагають додаткових інвестицій на стадії будівництва заводів, користуючись бажанням урядів забезпечити незалежність від імпортних постачань.

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