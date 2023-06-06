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6 червня 2023, 19:07 Читать на русском

Україна домовилася з Францією про призупинення виплат за держборгом

Україна призупиняє виплати Франції за державним боргом. Відповідну угоду підписали міністр фінансів Сергій Марченко та посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Україна призупиняє виплати Франції за державним боргом.
Фото: mof.gov.ua

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«Вдячний Уряду Франції за підтримку фінансової системи України. Призупинення виплат за офіційним боргом дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та направити кошти на фінансування першочергових потреб та підтримати економіку, яка постраждала від війни», — зазначив Сергій Марченко під час підписання угоди.

Нагадаємо

14 вересня 2022 року Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни росії проти України.

Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.

«Мінфін» писав, що у квітні держборг зріс на $4,3 млрд, оскільки надійшли транші кредитів МВФ та Євросоюзу.

Станом на 30 квітня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 544,87 млрд гривень або $124,28 млрд.

За квітень сума боргу зросла у гривневому еквіваленті на 159,92 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на $159,92 млрд. З початку року держборг зріс на 471,37 млрд гривень або на $12,89 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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StarFighter27
StarFighter27
6 червня 2023, 19:26
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Кредитные каникулы для Украины?
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