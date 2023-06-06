Нацбанк поновив дію ліцензії на надання фінансових послуг кредитній спілці «Довіра»

Національний банк поновив дію ліцензії на надання фінансових послуг КС «Довіра». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 червня 2023 року, що набирає чинності з 6 червня.

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Нагадаємо

30 січня 2023 року до кредитної спілки було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії.

За словами НБУ, кредитна спілка не дотримувалася обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Оскільки КС «Довіра» усунула порушення, Національний банк поновив дію ліцензії.