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6 червня 2023, 15:15 Читать на русском

НБУ у травні застосував до 6 банків та 15 небанківських фінансових установ заходи впливу

Нацбанк застосував до шістьох банків і 15 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог валютного законодавства, а також законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, повідомила пресслужба НБУ.

Нацбанк застосував до шістьох банків і 15 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог валютного законодавства, а також законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, повідомила пресслужба НБУ.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДо кого застосували заходи впливуКомінбанк — штраф у розмірі 10,45 млн грн;Мотор-Банк — 10,05 млн грн штрафу;банк Альянс отримав два штрафи — 1 млн грн і 451 тис.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

До кого застосували заходи впливу

  • Комінбанк — штраф у розмірі 10,45 млн грн;
  • Мотор-Банк — 10,05 млн грн штрафу;
  • банк Альянс отримав два штрафи — 1 млн грн і 451 тис. грн;
  • банк Конкорд — штраф на 400 тис. грн;
  • Укрексімбанк — 200 тис. грн штрафу;
  • банк Львів — письмове попередження.

Що порушили банки

  • невиконання належної перевірки клієнтів;
  • нездійснення при належній перевірці заходів щодо клієнтів, які є політично значущими особами, членами їхніх сімей;
  • неналежне виконання обов'язку застосовувати ризикоорієнтований підхід;
  • незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • невчасне надання інформації та документів про валютні операції за запитами НБУ тощо.

Заходи впливу до небанків

  • ФК «А Фінанс» — за порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою;
  • ТОВ «Новапей» (фінтех-компанія «Нової пошти») — за неналежне виконання установою обов'язку розробляти і запроваджувати внутрішні певні документи;
  • ФК «Фінінвест Плюс» — за порушення правил організації статистичної звітності.

Також Нацбанк застосував заходи впливу до небанків: ФК «Хантер» (анулювання ліцензії на певні послуги і 391 тис. грн штрафу), ФК «Магнат» (штраф на 1,7 млн ​​грн), ФК «Альфа-Інвест Груп» (1,3 млн грн); ФК «Конверсія» (1,23 млн грн), ТОВ «Преміум Фінанс» (1,02 млн грн); СК «Універсальний Поліс» (595 тис. грн); ФК «Октава Фінанс» (500 тис. грн); ТОВ «Фінод» (300 тис. грн).

ФК «Фінансовий Світ», ПрАТ «УФГ», ФК «Валта Груп», ФК «Тайгер Інвест» отримали по 200 тис. грн штрафів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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