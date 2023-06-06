Нацбанк застосував до шістьох банків і 15 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог валютного законодавства, а також законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, повідомила пресслужба НБУ.
НБУ у травні застосував до 6 банків та 15 небанківських фінансових установ заходи впливу
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До кого застосували заходи впливу
- Комінбанк — штраф у розмірі 10,45 млн грн;
- Мотор-Банк — 10,05 млн грн штрафу;
- банк Альянс отримав два штрафи — 1 млн грн і 451 тис. грн;
- банк Конкорд — штраф на 400 тис. грн;
- Укрексімбанк — 200 тис. грн штрафу;
- банк Львів — письмове попередження.
Що порушили банки
- невиконання належної перевірки клієнтів;
- нездійснення при належній перевірці заходів щодо клієнтів, які є політично значущими особами, членами їхніх сімей;
- неналежне виконання обов'язку застосовувати ризикоорієнтований підхід;
- незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- невчасне надання інформації та документів про валютні операції за запитами НБУ тощо.
Заходи впливу до небанків
- ФК «А Фінанс» — за порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою;
- ТОВ «Новапей» (фінтех-компанія «Нової пошти») — за неналежне виконання установою обов'язку розробляти і запроваджувати внутрішні певні документи;
- ФК «Фінінвест Плюс» — за порушення правил організації статистичної звітності.
Також Нацбанк застосував заходи впливу до небанків: ФК «Хантер» (анулювання ліцензії на певні послуги і 391 тис. грн штрафу), ФК «Магнат» (штраф на 1,7 млн грн), ФК «Альфа-Інвест Груп» (1,3 млн грн); ФК «Конверсія» (1,23 млн грн), ТОВ «Преміум Фінанс» (1,02 млн грн); СК «Універсальний Поліс» (595 тис. грн); ФК «Октава Фінанс» (500 тис. грн); ТОВ «Фінод» (300 тис. грн).
ФК «Фінансовий Світ», ПрАТ «УФГ», ФК «Валта Груп», ФК «Тайгер Інвест» отримали по 200 тис. грн штрафів.
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