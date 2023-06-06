НБУ у травні застосував до 6 банків та 15 небанківських фінансових установ заходи впливу

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Також Нацбанк застосував заходи впливу до небанків: ФК «Хантер» (анулювання ліцензії на певні послуги і 391 тис. грн штрафу), ФК «Магнат» (штраф на 1,7 млн ​​грн), ФК «Альфа-Інвест Груп» (1,3 млн грн); ФК «Конверсія» (1,23 млн грн), ТОВ «Преміум Фінанс» (1,02 млн грн); СК «Універсальний Поліс» (595 тис. грн); ФК «Октава Фінанс» (500 тис. грн); ТОВ «Фінод» (300 тис. грн).

ФК «Фінансовий Світ», ПрАТ «УФГ», ФК «Валта Груп», ФК «Тайгер Інвест» отримали по 200 тис. грн штрафів.

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