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6 червня 2023, 18:21 Читать на русском

Інвестори вивели з Binance майже $790 мільйонів за добу на тлі позову регулятора

Інвестори вивели близько $790 млн з криптовалютної біржі Binance та її американської філії за останні 24 години після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на обидві біржі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Nansen.

Інвестори вивели близько $790 млн з криптовалютної біржі Binance та її американської філії за останні 24 години після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на обидві біржі.
Фото: pixabay.com

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Binance зафіксувала чистий відтік криптовалют на суму $778,6 млн з блокчейну Ethereum, а її американська філія, Binance.US, зареєструвала чистий відтік у розмірі $13 млн, повідомила Nansen.

Жодна біржа не відповіла одразу на прохання агентства про коментар.

Передісторія

«Мінфін» писав, що у понеділок Комісія з цінних паперів і бірж США подала в суд на Binance, її генерального директора Чанпена Чжао і оператора Binance.US за те, що Комісія назвала «павутиною обману» з метою ухилення від американських законів.

У 13 пунктах звинувачень SEC стверджувала, що Binance штучно завищувала обсяги торгів, перенаправляла кошти клієнтів, не обмежувала доступ американських клієнтів до своєї платформи і вводила інвесторів в оману щодо контролю над ринком.

Цей позов, в якому згадується низка практик, про які вперше повідомило Reuters у серії розслідувань щодо біржі, є найбільш значущим кроком проти криптовалютної компанії з боку SEC.

Читайте також: Акції Coinbase обвалилися на 9,1% після того, як SEC подала до суду на Binance

Позиція Binance

У заяві, зробленій в понеділок, Binance заявила, що співпрацювала з розслідуваннями SEC і «наполегливо працювала над тим, щоб відповісти на їхні запитання і вирішити їхні проблеми», в тому числі намагаючись досягти врегулювання шляхом переговорів.

«Ми маємо намір рішуче захищати нашу платформу», — йдеться в блозі компанії.

Падіння криптовалют

За даними coinmarketcap, вартість біткоїна за добу знизилась на 4,28%, а за тиждень — на 8,49%.

Падіння ефіру за добу становило 3,14%, за тиждень — 5,46%.

«Це ще один удар по криптоіндустрії і криптобіржам світу», — заявив ринковий аналітик IG Markets Тоні Сікамор про позов SEC.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Alpenstein
Alpenstein
6 червня 2023, 18:46
#
Питаня до криптоентузіастів — які є співставні біржі, якщо Бінанс крякне?
+
+15
Alex2006
Alex2006
6 червня 2023, 19:40
#
Їх може чекати така сама доля
+
0
Kaleso
Kaleso
6 червня 2023, 19:51
#
Треба зливати бінанс
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