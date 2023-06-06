Капіталізація крипторинку знизилась на тлі позову у США проти Binance

Позов Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) проти найбільшої криптобіржі світу Binance та її керівника Чанпена Чжао за неправомірне поводження з коштами клієнтів і введення в оману вносить «нову порцію невизначеності» в криптосектор. Про це пише Bloomberg.

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Зниження капіталізації

Раніше стало відомо, що SEC звинуватила Binance Holdings і Чжао в неправомірному поводженні з коштами клієнтів, введенні в оману інвесторів і регуляторів, а також в порушенні правил торгівлі цінними паперами.

«Ці дії посилюють регуляторний тиск на найбільшу платформу для торгівлі цифровими активами. Це також ще один „синець під оком“ для криптовалют після розгрому у 2022 році, який спричинив крах FTX на тлі шквалу звинувачень у шахрайстві», — пише агентство.

Перед ринком стоїть непросте завдання відновити довіру, а тим часом інвестори переходять до таких тем, як акції штучного інтелекту. Загальна вартість цифрових монет впала до $1,1 трлн з піку в понад $3 трлн у 2021 році, додало видання.

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Jane Street Group, Jump Trading та інші великі торгові компанії відмовилися від криптовалют у США на тлі посиленого контролю з боку регуляторів. Зменшення ліквідності може стати перешкодою для інвесторів, оскільки ускладнить впорядкований вхід і вихід з інвестицій у цифрові активи.

«Через рік галузь буде зовсім іншою», — написав керівник відділу досліджень Matrixport Маркус Тілен. «Обсяги торгів, ймовірно, ще більше знизяться, що вплине на прогнози доходів маркет-мейкерів. Криптовалюта в США продовжить переживати ядерну зиму», — вважає він.

Ціни на цифрові активи у вівторок в основному стримували падіння, викликане судовим процесом. Індекс 100 найпопулярніших монет втратив близько 4% з моменту подачі позову в понеділок. Біткоїн, найбільший токен, впав ближче до рівня $25 тис.

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Чистий відтік з біржі Binance в понеділок досяг $702 мільйонів, що є найвищим показником з лютого, згідно з даними Dune Analytics.