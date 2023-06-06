Підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції та спричинені цим руйнування наразі не вплинули на стабільну роботу енергосистеми. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
Укренерго: Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми країни
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Оцінка ризиків
Зазначається, що компанія спільно з Укргідроенерго контролюють ситуацію та проводять оцінку ризиків.
Як нагадали енергетики, ГЕС з перших днів агресії була окупована та замінована росіянами, з нею було втрачено технологічний зв’язок, видача потужності на підконтрольну територію України з неї не здійснювалася.
Загалом станом на 6 червня виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Водночас триває ремонтна кампанія на багатьох електростанціях, через що в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію.
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Тому упродовж дня Укренерго"закликає громадян розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби.
Нагадаємо
6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні.
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