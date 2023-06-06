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6 червня 2023, 11:51 Читать на русском

Укренерго: Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми країни

Підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції та спричинені цим руйнування наразі не вплинули на стабільну роботу енергосистеми. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції та спричинені цим руйнування наразі не вплинули на стабільну роботу енергосистеми.

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Оцінка ризиків

Зазначається, що компанія спільно з Укргідроенерго контролюють ситуацію та проводять оцінку ризиків.

Як нагадали енергетики, ГЕС з перших днів агресії була окупована та замінована росіянами, з нею було втрачено технологічний зв’язок, видача потужності на підконтрольну територію України з неї не здійснювалася.

Загалом станом на 6 червня виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Водночас триває ремонтна кампанія на багатьох електростанціях, через що в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС. В Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню

Тому упродовж дня Укренерго"закликає громадян розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби.

Нагадаємо

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
mantis05
mantis05
6 червня 2023, 13:12
#
Русня- не люди
+
0
Lamo
Lamo
6 червня 2023, 13:37
#
А в нас досі купа д**лів та малоросів продовжують користуватись кацапською мовою і не паряться, бо: «а какая разнииица?»
+
0
mantis05
mantis05
6 червня 2023, 13:45
#
Пойду ребяткам из ТРО Кривбасса расскажу что они дебилы и малоросы, а то они не знают. Спасибо что написали.
+
0
Lamo
Lamo
6 червня 2023, 14:27
#
Не плач
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