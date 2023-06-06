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6 червня 2023, 13:03 Читать на русском

Microsoft може отримати до $100 мільярдів додаткової виручки за рахунок штучного інтелекту

Рішення на основі штучного інтелекту можуть принести американському технологічному гіганту Microsoft додатковий виторг у розмірі $100 млрд до 2027 року. Про це заявив аналітик Evercore ISI Кірк Матерн, повідомляє Бізнес Цензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рішення на основі штучного інтелекту можуть принести американському технологічному гіганту Microsoft додатковий виторг у розмірі $100 млрд до 2027 року.
Фото: pixabay.com

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«Усі, мабуть, погодяться, що „хайп“ навколо штучного інтелекту біжить попереду реальності, але ми вважаємо, що вплив технології в результаті пошириться на всі галузі та регіони, і Microsoft перебуває в унікальному положенні, щоб монетизувати платформний зсув у бік ШІ в найближчі кілька років», — зазначив Матерн.

На думку аналітика, компанія може отримати додатковий виторг за рахунок інтеграції заснованого на ШІ програмного помічника Copilot у свої продукти, включно з Office та LinkedIn, зростання попиту на хмарні рішення Azure та збільшення ринкової частки пошукової системи Bing.

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Прогноз

Згідно з його базовим сценарієм, у календарному 2027 році приріст виручки становитиме $50 млрд. За оптимістичним прогнозом виручка досягне $100 млрд.

Джерело: Мінфін
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