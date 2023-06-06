Курс валют на 6 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 6 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці та у продажу втратив 5 копійок. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу не змінилося.

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В обмінниках долар подорожчав на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Курс євро втратив 2 копійки у купівлі та додав 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,35 грн. Євро купують за 39,80 грн, а продають за 40,45 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,29, євро — 40,11−40,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,22−39,60 грн/євро.

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