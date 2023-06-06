Спільний бізнес з рф. Скільки українців мали ділові зв’язки з державою-терористом перед війною

Напередодні повномасштабного вторгнення понад 31,2 тисячі українців мали ділові зв’язки з державою-терористом та країнами, що підтримують рф у нападі на Україну. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Спільний бізнес

Станом на лютий 2022 року спільний з РФ бізнес мали 31 262 українців. Також під час перевірки даних реєстру Опендатабот виявив 2835 громадян, що мають ділові зв’язки з Білоруссю.

Згідно з пунктом 7 вищезгаданої постанови НБУ, такі громадяни підпадають під перевірку банків. Національний банк визначає для українських банків 15 критеріїв зв’язку клієнтів з державою-агресором, зокрема, спільний бізнес з громадянами країн-агресорів в Україні або інших країнах, бізнес в країнах-агресорах тощо.