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6 червня 2023, 12:20 Читать на русском

Спільний бізнес з рф. Скільки українців мали ділові зв’язки з державою-терористом перед війною

Напередодні повномасштабного вторгнення понад 31,2 тисячі українців мали ділові зв’язки з державою-терористом та країнами, що підтримують рф у нападі на Україну. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Напередодні повномасштабного вторгнення понад 31,2 тисячі українців мали ділові зв’язки з державою-терористом та країнами, що підтримують рф у нападі на Україну.
Фото: biz.censor.net

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Спільний бізнес

Станом на лютий 2022 року спільний з РФ бізнес мали 31 262 українців. Також під час перевірки даних реєстру Опендатабот виявив 2835 громадян, що мають ділові зв’язки з Білоруссю.

Згідно з пунктом 7 вищезгаданої постанови НБУ, такі громадяни підпадають під перевірку банків. Національний банк визначає для українських банків 15 критеріїв зв’язку клієнтів з державою-агресором, зокрема, спільний бізнес з громадянами країн-агресорів в Україні або інших країнах, бізнес в країнах-агресорах тощо.

Наразі 26 постанова не визначає наслідків для клієнтів банків, у яких будуть знайдені ділові зв’язки з країнами-агресорами.

Українські банки мають збирати цю інформацію та, за запитом, передавати НБУ.

В коментарі для Опендатабота Нацбанк зазначає, що наразі опрацьовується питання щодо запровадження статистичної звітності банків про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.

Важливо зазначити, що дія постанови не розповсюджується на тих громадян держав-агресорів, що отримали статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року. Ця перевірка стосується всіх компаній світу, наразі Опендатабот порахував лише співвласників українських компаній, що мали власників з РБ або РФ.

Нагадаємо

Раніше Опендатабот знайшов 18 942 компаній, де хоча б одним з власників був громадянин РФ. Такі бізнеси також потрапляють під дію вищезгаданої постанови НБУ. З РБ було пов’язано 3984 компаній.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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matroskin
matroskin
6 червня 2023, 13:47
#
А який критерій відбору?
Ну є в мене знайомий, працює в газовому, громадянин рф там є у власниках, то це виходить він входить в ці 32 тис?
І в чому його вина, що Кучма продав облгази росіянам?
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