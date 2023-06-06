Новий рекорд: Страхові компанії світу зібрали 5,6 трильйона євро премій у 2022 році

Страхові компанії по всьому світу у 2022 році зібрали понад 5,6 трлн євро у вигляді премій зі страхування життя, медичного страхування та страхування майна та від нещасних випадків (P&C), встановивши новий рекорд, йдеться в огляді німецького страховика Allianz.

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Як змінилися премії

Ця сума на 4,9% більша за показник за 2021 рік. При цьому глобальна інфляція минулого року становила 8,6%.

У сфері страхування життя зростання премій у 2022 році склало 2,4% (до 2,6 трлн євро), медичного страхування — 4,9% (до 1,1 трлн євро), P&C — 8,7% (до 1,8 трлн євро).

При цьому підйом у всіх трьох сегментах значною мірою був забезпечений США, тоді як у країнах Західної Європи та у багатьох частинах Азії, наприклад, «динаміка ринку страхування життя була невтішною», наголошується в повідомленні.

Allianz прогнозує, що в середньому обсяг страхових премій у світі зростатиме на 5,2% на рік протягом наступного десятиліття.

У тому числі у сегменті страхування життя очікується підвищення на 4,7%, медичного страхування — на 6,7%, P&C — на 5%.