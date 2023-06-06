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6 червня 2023, 9:37 Читать на русском

Скорочення продовжуються: Spotify звільнить близько 200 співробітників

Шведська Spotify Technology планує скоротити близько 2% персоналу, або близько 200 осіб, повідомляє CNBC.

Шведська Spotify Technology планує скоротити близько 2% персоналу, або близько 200 осіб, повідомляє CNBC.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиКомпанія активно розвиває підрозділ подкастів останні три роки.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Компанія активно розвиває підрозділ подкастів останні три роки. За цей період Spotify витратила 493 млн євро на покупки активів у цій сфері та стала спонсором таких популярних провідних подкастів як Меган Маркл та Джо Роган.

Читайте: Spotify втрачає ще одного менеджера подкастів

З початку 2023 року капіталізація Spotify зросла на 92%, до $28,9 млрд, тоді як фондовий індекс S&P 500 додав за цей час 11,5%.

Нагадаємо

У січні Spotify звільнила 6% персоналу.

«Щоб нормалізувати витрати, ми ухвалили складне, але необхідне рішення скоротити кількість наших співробітників», — написав головний виконавчий директор Spotify Деніел Ек у корпоративному блозі.

Востаннє Spotify звільнила 38 людей у жовтні. При цьому літом минулого року керівництво компанії говорило про намір скоротити штат на чверть. Її штат налічує близько 9,8 тис. працівників.

Джерело: Мінфін
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