Neuralink Ілона Маска отримала дозвіл на тестування мозкових чипів на людях

Компанія Ілона Маска Neuralink, яка виробляє мозкові імплантати, заявила, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дало «зелене світло» першому клінічному дослідженню на людях. Про це повідомляє Reuters.

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«Схвалення FDA є важливим першим кроком, який одного дня дозволить нашій технології допомогти багатьом людям», — заявила Neuralink в Twitter.

Компанія не деталізувала цілі дослідження, зазначивши лише, що поки що не набирає учасників, і більше деталей буде доступно найближчим часом.

Маск вважає, що імплантати можуть вилікувати цілий ряд захворювань, включаючи ожиріння, аутизм, депресію і шизофренію, а також зможуть уможливити перегляд веб-сторінок і телепатію.

Наприкінці минулого року американський мільярдер потрапив у заголовки газет, коли заявив, що настільки впевнений у безпеці пристроїв, що готовий імплантувати їх своїм дітям.

Щонайменше чотири рази з 2019 року Маск прогнозував, що Neuralink почне випробування на людях. Але компанія звернулася за схваленням FDA лише на початку 2022 року, і агентство відхилило заявку, повідомили Reuters у березні семеро нинішніх і колишніх співробітників.

Проблеми Neuralink

За словами співробітників, FDA вказало компанії Neuralink на кілька проблем, які необхідно було вирішити, перш ніж давати дозвіл на випробування на людях. Основні проблеми стосувалися літієвої батареї пристрою, можливості міграції дротів імплантату в мозку, а також проблеми безпечного вилучення пристрою без пошкодження мозкової тканини.

Нагадаємо

Компанія Neuralink, заснована у 2016 році, була об'єктом кількох федеральних розслідувань.

У травні американські законодавці закликали регуляторні органи розслідувати, чи не сприяв склад комісії, яка наглядає за випробуваннями на тваринах у Neuralink, проведенню невдалих і поспішних експериментів.

Міністерство транспорту з'ясовує, чи не перевозила компанія Neuralink небезпечні патогени на чипах, вилучених з мозку мавп, без належних заходів стримування.

Офіс генерального інспектора Міністерства сільського господарства США також розслідує діяльність Neuralink на предмет можливих порушень у сфері захисту прав тварин.