Укрпошта попередила про шахрайські розсилки. Виманюють дані та номери платіжних карток

Укрпошта попередила громадян про розсилку SMS-повідомлень з боку шахраїв. Зловмисники в такий спосіб намагаються дізнатися персональні дані клієнтів та номери платіжних карток, щоб надалі заволодіти їхніми коштами. Про це повідомляє пресслужба компанії.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Обережно шахраї

Зазначається, що останнім часом деякі громадяни отримали SMS-повідомлення: «Через відсутність адреси Ваша посилка не може бути доставлена. Ви можете оновити адресу та зробити новий запит на доставку за посиланням.».

Як наголошують у компанії, це повідомлення було розіслано шахраями, які використали бренд АТ «Укрпошти».

«За допомогою цих шахрайських сайтів, які були вказані у повідомленні, шахраї незаконно можуть отримувати ваші персональні та фінансові дані, включаючи ПІБ, номери телефонів та номери карт і як наслідок незаконно заволодівати вашими коштами. Якщо ви отримали підозріле повідомлення, ні в якому разі не переходьте за посиланням, вказаним у повідомленні», — попередили в Укрпошті.