Укрпошта попередила громадян про розсилку SMS-повідомлень з боку шахраїв. Зловмисники в такий спосіб намагаються дізнатися персональні дані клієнтів та номери платіжних карток, щоб надалі заволодіти їхніми коштами. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрпошта попередила про шахрайські розсилки. Виманюють дані та номери платіжних карток
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Обережно шахраї
Зазначається, що останнім часом деякі громадяни отримали SMS-повідомлення: «Через відсутність адреси Ваша посилка не може бути доставлена. Ви можете оновити адресу та зробити новий запит на доставку за посиланням.».
Як наголошують у компанії, це повідомлення було розіслано шахраями, які використали бренд АТ «Укрпошти».
«За допомогою цих шахрайських сайтів, які були вказані у повідомленні, шахраї незаконно можуть отримувати ваші персональні та фінансові дані, включаючи ПІБ, номери телефонів та номери карт і як наслідок незаконно заволодівати вашими коштами. Якщо ви отримали підозріле повідомлення, ні в якому разі не переходьте за посиланням, вказаним у повідомленні», — попередили в Укрпошті.
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