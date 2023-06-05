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5 червня 2023, 16:53 Читать на русском

Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму за останній рік — НБУ

У травні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 0,5% до 37,59 гривень. Курс знизився до мінімуму із червня 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

У травні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 0,5% до 37,59 гривень.
Фото: freepik.com

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Згідно із даними, порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,5%.

Читайте: Українці знову стали ховати валюту «під матрац»: як це позначиться на курсі

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за квітень $1,627 млрд. При цьому у населення купили $1,377 млрд.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики у квітні прогнозували протягом наступних 12 місяців курс на рівні 40,04 грн/долар. Банкіри чекали на курс на рівні 41,38 грн/долар.

Водночас останнім часом ситуація на ринку значно змінилася. Аналітики Dragon Capital покращили прогноз курсу гривні на кінець року до 39 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 43 грн/долар.

Поліпшенню ситуації сприяли заходи НБУ, спрямовані на обмеження непродуктивного виведення капіталу, сезонне збільшення пропозиції іноземної валюти від аграріїв до посівної, а також стабілізація девальваційних очікувань населення та бізнесу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lolik1837
Lolik1837
5 червня 2023, 17:18
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Эх. Знать бы что дно. Или еще падать будет ?
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